Sokkolta a rajongókat Wiz Khalifa botránya, börtönbüntetésre ítélték a rappert

Wiz Khalifa még 2024 nyarán, a Costinești-i Beach Please! fesztiválon, Snoop Dogg és Dr. Dre The Next Episode című dalára táncolva, a színpadon rágyújtott egy jointra, ezt követően pedig több mint 18 gramm kannabiszt találtak nála. A világhírű amerikai rappert – eredeti nevén Thomaz Cameron Jibrilt – csütörtökön ítélték kilenc hónap börtönbüntetésre, miután a konstanciai fellebbviteli bíróság helyt adott a korábbi büntetés elleni fellebbezésnek. A zenész feltehetően fellebbezni fog az ítélet ellen – írja a Borsonline.hu.

Fotó: Getty Images

A fellebbezést Románia szervezett bűnözés elleni ügyészsége nyújtotta be, miután a korábbi verdikt 3000 lej (nagyjából 228 ezer forint) pénzbírsággal sújtotta a 38 éves rappert. Wiz Khalifa most abban reménykedik, hogy meg tudnak állapodni egy alternatív megoldásról az ítélettel kapcsolatban.

A szomszédunknál is illegális a kannabisz

Romániában a drogtörvények sokkal szigorúbbak, mint más európai országokban. A marihuána birtoklása mind rekreációs, mind orvosi célú felhasználásra tiltott, tettenérés esetén pedig pénzbírságot szabhatnak ki, de a fogyasztása akár három hónaptól két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

