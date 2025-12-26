A toxikológus meglepő vallomása: karácsonykor nem a túléves és túlivás miatt kerülnek a legtöbben kórházba

Bár Zacher Gábor hamarosan a 66. évét tölti be, a hivatásától való visszavonulás gondolata még távol áll tőle, hiszen fizikailag és szellemileg is készen áll a szolgálatra. A népszerű orvos korábban viccesen megjegyezte kollégáinak, hogy bátran figyelmeztessék, ha már nem bírná a sürgősségi ellátással járó megterhelést, de amíg ereje engedi, a terepen és a kórházi osztály falai között is helytáll. Ez az elhivatottság pedig nem ismer szünetet: számára az idei karácsony sem a pihenésről, hanem a betegek mentéséről és az ügyeleti szoba feszített tempójáról szól – írta az Index.hu.

Így telik egy toxikológus karácsonya

Fotó: Index.hu

Se a karácsony, se a nyugdíj nem állítja meg Zacher Gábort

A terepmunka és a sürgősségi osztály közötti éles váltások jelentik Zacher Gábor mindennapjait: a fűtött pihenőből gyakran percek alatt kell a fagyos, esős éjszakába kilépnie, hogy akár félórát is a roncsok mellett állva segítsen a mentésben. Bár elismeri, hogy ez a fajta fizikai igénybevétel nem tartható örökké, egyelőre képtelen elszakadni a hivatásától, így hiába érte el a nyugdíjkorhatárt, kérvényezte tovább foglalkoztatását.

A kórházi vezetés örömmel vette maradási szándékát, a mentőszolgálatnál pedig évről évre újítják meg a szerződését, figyelembe véve aktuális állapotát. A toxikológus tudatosan tesz a szellemi és testi frissesség megőrzéséért: rendszeres futással és folyamatos önképzéssel igyekszik kitolni azt az időpontot, amikor végleg le kell tennie a sztetoszkópot. Ez az elkötelezettség azonban azzal jár, hogy az ünnepi időszak sem a családi asztal mellett, hanem szolgálatban éri, amiről most meg is osztott néhány személyes emléket.

Zacher Gábor legemlékezetesebb karácsonyi mentése

A toxikológus emlékezetében egy konkrét, drámai eset rögzült az ünnepi ügyeletek hosszú sorából: egy negyvenes éveiben járó nőt szállítottak be a Honvédkórházba, akire a Parlament közelében, a hóban fekve találtak rá. A beteg testhőmérséklete kritikus szintre, mindössze 23 fokra zuhant, így az életben maradásáért folytatott küzdelem már a mentőautóban, folyamatos újraélesztés mellett megkezdődött.