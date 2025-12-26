A toxikológus meglepő vallomása: karácsonykor nem a túléves és túlivás miatt kerülnek a legtöbben kórházba

Bár Zacher Gábor hamarosan a 66. évét tölti be, a hivatásától való visszavonulás gondolata még távol áll tőle, hiszen fizikailag és szellemileg is készen áll a szolgálatra. A népszerű orvos korábban viccesen megjegyezte kollégáinak, hogy bátran figyelmeztessék, ha már nem bírná a sürgősségi ellátással járó megterhelést, de amíg ereje engedi, a terepen és a kórházi osztály falai között is helytáll. Ez az elhivatottság pedig nem ismer szünetet: számára az idei karácsony sem a pihenésről, hanem a betegek mentéséről és az ügyeleti szoba feszített tempójáról szól – írta az Index.hu.
Se a karácsony, se a nyugdíj nem állítja meg Zacher Gábort
A terepmunka és a sürgősségi osztály közötti éles váltások jelentik Zacher Gábor mindennapjait: a fűtött pihenőből gyakran percek alatt kell a fagyos, esős éjszakába kilépnie, hogy akár félórát is a roncsok mellett állva segítsen a mentésben. Bár elismeri, hogy ez a fajta fizikai igénybevétel nem tartható örökké, egyelőre képtelen elszakadni a hivatásától, így hiába érte el a nyugdíjkorhatárt, kérvényezte tovább foglalkoztatását.
A kórházi vezetés örömmel vette maradási szándékát, a mentőszolgálatnál pedig évről évre újítják meg a szerződését, figyelembe véve aktuális állapotát. A toxikológus tudatosan tesz a szellemi és testi frissesség megőrzéséért: rendszeres futással és folyamatos önképzéssel igyekszik kitolni azt az időpontot, amikor végleg le kell tennie a sztetoszkópot. Ez az elkötelezettség azonban azzal jár, hogy az ünnepi időszak sem a családi asztal mellett, hanem szolgálatban éri, amiről most meg is osztott néhány személyes emléket.
Zacher Gábor legemlékezetesebb karácsonyi mentése
A toxikológus emlékezetében egy konkrét, drámai eset rögzült az ünnepi ügyeletek hosszú sorából: egy negyvenes éveiben járó nőt szállítottak be a Honvédkórházba, akire a Parlament közelében, a hóban fekve találtak rá. A beteg testhőmérséklete kritikus szintre, mindössze 23 fokra zuhant, így az életben maradásáért folytatott küzdelem már a mentőautóban, folyamatos újraélesztés mellett megkezdődött.
A szerencse és a technológia különös összjátéka mentette meg az asszonyt. Mivel éppen szabad volt az egyik szívsebészeti műtő, Zacher Gábor és csapata egy speciális szívmotort használhatott. Ez a berendezés a hagyományos eljárásoknál jóval hatékonyabban, a véráram közvetlen melegítésével keringette vissza az életet a nő szervezetébe. Közel háromórás megfeszített munka után sikerült elérni a normál testhőt, aminek köszönhetően a beteg néhány nap múlva maradandó károsodás nélkül, gyógyultan térhetett haza. Bár a hóba kerülés körülményei rejtélyesek maradtak, az orvos szerint az életmentés szempontjából ez mellékes volt – a lényeg a sikeres visszatérés az életbe.
Amikor a karácsony nem az alkoholtól, hanem a feszültségtől válik veszélyessé
Zacher Gábor tapasztalatai szerint tévhit, hogy a karácsony a mértéktelen alkoholfogyasztásról szólna a sürgősségi osztályokon. Míg a szilveszteri éjszaka valóban a túlzott italozás jegyében telik, addig az adventi időszak végén a legtöbben inkább otthonuk nyugalmában maradnak. A toxikológus azonban rávilágított egy sokkal aggasztóbb jelenségre: az ünnepek alatt nem a poharak száma, hanem a családi feszültség mértéke növekszik meg drasztikusan, ami gyakran vezet fizikai konfliktusokhoz.
Az orvos nem véletlenül utalt a közelmúltbeli „lila ruhás napra”, amely a nők elleni erőszak felszámolására hívja fel a figyelmet. A kényszerű összezártság, a megfelelési kényszer és az anyagi terhek okozta stressz az ünnepek alatt gyakran robbanásig feszíti a családi kötelékeket. Bár a hazai statisztikák a bejelentett kapcsolati erőszak eseteinek növekedését mutatják, a szakemberek szerint a valós számok ennél is magasabbak lehetnek a látencia miatt. A bajba jutottak számára ma már országosan 17 áldozatsegítő központ és több segélyvonal is rendelkezésre áll, hogy a karácsonyi fények mögötti tragédiák ne maradjanak visszhangtalanul.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
Míg Zacher Gábor a kórházi ügyeletek kihívásairól beszélt, addig az Országos Mentőszolgálat új jelmondata, a „Na, szia, mentő!” egy egészen másfajta hőstettről emlékezik meg: egy négyéves kisfiú hihetetlen lélekjelenlétéről, aki higgadtságával bebizonyította, hogy az életmentéshez néha a legkisebbek bátorsága is elegendő.