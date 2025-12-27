Hírlevél
Csak főzni akartak a tinédzserek, leégett az orosházi lakásuk karácsonykor

Hatalmas lángokkal égett egy orosházi lakás konyhája, miután két felügyelet nélkül hagyott tinédzser figyelmetlenségből tüzet okozott. A szomszédoknak kellett megmenteniük a bajba jutott lányokat és a lakásban lévő állatokat, miután a békésnek induló karácsony pillanatok alatt katasztrófába torkollott.
Ünnepi békesség helyett szirénaszó törte meg a csendet Orosházán, ahol december 25-én egy társasházi konyhában csaptak fel a lángok. Két kamaszlány próbált ételt készíteni, de a tűzhelyen felejtett műanyag edény meggyulladt, a sűrű füst pedig pillanatok alatt elborította a lakást és a folyosót is. Mivel édesanyjuk nem volt otthon, a tinédzserek a szomszédokhoz fordultak segítségért, miközben kétségbeesetten aggódtak az épületben rekedt két macskájukért a szerencsétlenül végződött karácsony délutánján – írta meg a Borsonline.hu.

karácsony Tűz Pásztón: egy lakóház gyulladt ki 2025. szeptember 4-én, éjjel
Édesanyjuk nélkül akartak karácsonyi menüt csinálni (illusztráció)
Fotó: MW archív

Füstbe ment karácsonyi vacsi

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 13 és egy 15 éves fiatal szorult orvosi ellátásra, akiket füstmérgezés gyanújával, stabil állapotban vittek be a gyermekgyógyászatra. A drámai perceket az egyik szomszéd is felidézte, akit a kétségbeesett tinédzserek dörömbölése riasztott fel. 

Mint kiderült, a lányok a főzőlapon felejtettek egy műanyag edényt, ami azonnal lángra kapott. 

Bár a segítőkész szomszéd megpróbált bejutni az égő lakásba, hogy kimentse az ott rekedt házikedvenceket, a sűrű füst miatt ez végül a tűzoltóknak sikerült.

Míg az orosházi lakástűzben a tűzoltók hősies beavatkozása mentette meg a bajba jutott állatokat, addig a Városligetben a rendőröknek kellett emberfeletti küzdelmet vívniuk, hogy egy kislányt kétszer is visszahozzanak a halálból.

 

