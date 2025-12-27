Csak főzni akartak a tinédzserek, leégett az orosházi lakásuk karácsonykor

Ünnepi békesség helyett szirénaszó törte meg a csendet Orosházán, ahol december 25-én egy társasházi konyhában csaptak fel a lángok. Két kamaszlány próbált ételt készíteni, de a tűzhelyen felejtett műanyag edény meggyulladt, a sűrű füst pedig pillanatok alatt elborította a lakást és a folyosót is. Mivel édesanyjuk nem volt otthon, a tinédzserek a szomszédokhoz fordultak segítségért, miközben kétségbeesetten aggódtak az épületben rekedt két macskájukért a szerencsétlenül végződött karácsony délutánján – írta meg a Borsonline.hu.

Füstbe ment karácsonyi vacsi

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 13 és egy 15 éves fiatal szorult orvosi ellátásra, akiket füstmérgezés gyanújával, stabil állapotban vittek be a gyermekgyógyászatra. A drámai perceket az egyik szomszéd is felidézte, akit a kétségbeesett tinédzserek dörömbölése riasztott fel.

Mint kiderült, a lányok a főzőlapon felejtettek egy műanyag edényt, ami azonnal lángra kapott.

Bár a segítőkész szomszéd megpróbált bejutni az égő lakásba, hogy kimentse az ott rekedt házikedvenceket, a sűrű füst miatt ez végül a tűzoltóknak sikerült.

