Tízezer embernek kellett segítenie a mentőknek karácsonykor

Több mint száz tüzet kellett eloltaniuk a tűzoltóknak, valamelyiket a tűzön felejtett étel okozta, egy másikat pedig szándékos gyújtogatás, tizenöt helyre pedig szén-monoxid mérgezés miatt riasztották a katasztrófavédőket. Rosszullétek mellett több baleset is történt karácsonykor.
Méteres lángok, szénné égett házak. Karácsony három napja alatt összesen 413 esetben avatkoztak be a tűzoltók – kezdi a TV2 Tények riportere a tudósítását, amely arról szól, hányszor riasztották a hatóságokat a magyarok karácsonykor.

Sok embernek kellett segítenie a mentőknek karácsonykor
Sok embernek kellett segítenie a mentőknek karácsonykor
Fotó: Gary Spears / Pexels.com

„116 helyen kellett tüzet oltani, 77 lakóépület gyulladt ki, 297 esetben pedig műszaki mentést végeztek a tűzoltók. 15 helyen szén-monoxid keletkezett. Hogyha a tavalyi karácsonyi beavatkozások számával összehasonlítjuk, akkor idén jóval kevesebbszer kellett beavatkozni a tűzoltóknak” – közölte, majd felidézte azt az esetet, amelyről mi is írtunk. Hajdúszováton tűz pusztított december 24-én. 

Egy ház hátsó része teljesen kiégett, az ott lakó 90 éves, mozgássérült asszony pedig bennégett az otthonában.

A mentősök sem unatkoztak karácsonykor

A tűzhelyen felejtett, lángra kapott karácsonyi étel mellett több balesethez is riasztották a mentőket az ünnep alatt.

A karácsony három napja alatt a mentők 10 ezer mentési feladatot hajtottak végre, az ügyeletekben pedig 20 ezer beteg kapott ellátást. A balesetek, rosszullétek mellett 20 embert sikerült újraéleszteni és stabil állapotban kórházba szállítani”

összegezett a tévéseknek Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Emellett 23 esetben hívták a tűzoltókat az olyan idős vagy beteg egyedül élő emberekhez, akik napok óta nem adtak magukról életjelet, vagy az otthonukban elestek és nem tudtak egyedül felkelni. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 
 

