Tízezer embernek kellett segítenie a mentőknek karácsonykor

Méteres lángok, szénné égett házak. Karácsony három napja alatt összesen 413 esetben avatkoztak be a tűzoltók – kezdi a TV2 Tények riportere a tudósítását, amely arról szól, hányszor riasztották a hatóságokat a magyarok karácsonykor.

Sok embernek kellett segítenie a mentőknek karácsonykor

Fotó: Gary Spears / Pexels.com

„116 helyen kellett tüzet oltani, 77 lakóépület gyulladt ki, 297 esetben pedig műszaki mentést végeztek a tűzoltók. 15 helyen szén-monoxid keletkezett. Hogyha a tavalyi karácsonyi beavatkozások számával összehasonlítjuk, akkor idén jóval kevesebbszer kellett beavatkozni a tűzoltóknak” – közölte, majd felidézte azt az esetet, amelyről mi is írtunk. Hajdúszováton tűz pusztított december 24-én.

Egy ház hátsó része teljesen kiégett, az ott lakó 90 éves, mozgássérült asszony pedig bennégett az otthonában.

A mentősök sem unatkoztak karácsonykor

A tűzhelyen felejtett, lángra kapott karácsonyi étel mellett több balesethez is riasztották a mentőket az ünnep alatt.

A karácsony három napja alatt a mentők 10 ezer mentési feladatot hajtottak végre, az ügyeletekben pedig 20 ezer beteg kapott ellátást. A balesetek, rosszullétek mellett 20 embert sikerült újraéleszteni és stabil állapotban kórházba szállítani”

– összegezett a tévéseknek Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Emellett 23 esetben hívták a tűzoltókat az olyan idős vagy beteg egyedül élő emberekhez, akik napok óta nem adtak magukról életjelet, vagy az otthonukban elestek és nem tudtak egyedül felkelni.

