A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai keresik a 35 éves Németh Zsoltot. A férfit karácsonykor, 2025. december 26-án, körülbelül 16 óra 30 perckor az egyik rokona elvitte közös előszállási otthonukból Dunaújvárosba, a Béke téren található buszpályaudvarra. Ezután már nem látták a rokonai, és Németh Zsolt sem ad magáról életjelet azóta. Mivel a rendőrök is keresik, és egyelőre nem találják, közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol, valaki. Ezt osztották meg szerettei az Eltűnt emberekért - megoszthatod nevű Facebook-oldalon.

A karácsonykor eltűnt Németh Zsoltról csak bélyegképet tettek fel a police.hu oldalra a rendőrök

Fotó: Police.hu

A férfi körülbelül 173–175 centiméter magas, izmos, rövidre nyírt sötétbarna hajú, rövid szakállt visel. Tetoválása nincs. Utoljára fekete kabátot, fekete kapucnis pulóvert, fekete farmernadrágot és magas szárú bakancsot viselt, a hátán egy fekete Nike hátizsák volt.

A rendőrök azt kérik, aki felismeri Németh Zsoltot, vagy bármilyen információval rendelkezik arról, hol van most, esetleg tud valamit eltűnése körülményeiről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon. Ha nem akar bemenni, tehet bejelentést a 06-25/510-510-es telefonszámon, a nap 24 órájában hívható 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámon, de a 112-es, díjmentes segélyhívó számon is.

