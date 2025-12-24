Roncsmező lett a 23-as főút: drámai fotók a durva karambolról

Hírlevél
Három jármű csapódott egymásba hétfő délután a 23-as főúton, Bátonyterenye közelében, a balesethez nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a tűzoltók. A karambol olyan súlyos volt, hogy az útszakaszt teljes szélességében le kellett zárni, a sérülteket kórházba szállították.
karambolkatasztrófavédelemroncsokteherautósérültekettűzoltósúlyosmentőteljes útzárszemélyautó

Hétfő délután két autó és egy teherautó ütközött össze a 23-as főúton, Bátonyterenye közelében. A karambolban több ember megsérült, kórházba vitték őket – írta meg a Nógrád vármegyei hírportál.

karambol
Durva karambol a 23-as főúton
Fotó: NVKI/Nool.hu

Durva karambol a 23-ason

A helyszínre a bátonyterenyei hivatásos tűzoltók mellett az Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület egységei is kivonultak. A beavatkozás során áramtalanították a balesetben érintett járműveket – közölte Kapás Márton, a katasztrófavédelem szóvivője. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalom hosszú időre megbénult a térségben.

Sokkoló felvételek kerültek nyilvánosságra

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a balesetről eddig nem látott, megrázó fotókat tett közzé.

 A felvételeken jól látszik az ütközés ereje: összeroncsolódott járművek, szétszóródott törmelék és a mentés drámai pillanatai.

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit, az okokról egyelőre nem közöltek részleteket. A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni.

