Rendkívüli

Ledőlt a Szabadság-szobor – videón a döbbenetes pillanat

Fenyegetés

Donald Trump megnevezte a tömegpusztító fegyvert

karambol

Brutális karambol a 34-esen, kisbusz ütközött kamionnal

Több mentőt is riasztottak a baleset helyszínére. A kora reggel történt karambol során egy kisbusz ütközött egy kamionnal, a tűzoltók megkezdték a mentési munkálatokat.
Súlyos balesetről számolt be a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál. A karambol a 34-es főút 28. kilométerszelvényénél történt, melynek során a kisbusz kamionnal ütközött.

karambol
Súlyos karambol a 34-esen, egy kisbusz ütközött kamionnal
Fotó: Illusztráció ( Shutterstock/Szoljon.hu)

Durva karambol a 34-esen kedd reggel

A Szoljon.hu közlése szerint a baleset helyszínére a karcagi és a tiszafüredi hivatásos tűzoltók, valamint a kunhegyesi és az abádszalóki önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. Úgy tudjuk, több mentőt is riasztottak a karambolhoz.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a karambol kedd reggel 07:30-kor történt, a helyszínelés idejére teljes útzárat vezettek be a Kunmadaras és Kunhegyesút közti szakaszon. Mindenkit arra kérnek, aki teheti, a mentés ideje alatt kerülje el az érintett útszakaszt, jelentős torlódásra kell számítani.

