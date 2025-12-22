Szörnyű karambol Bácsalmásnál: árokba csapódtak az autók, öten megsérültek – fotók, videó

Vasárnap este az 5501-es úton, Bácsalmás térségében súlyos baleset történt. A Baon.hu információi szerint a karambol alig néhány kilométerre a város határától, egy enyhén jobbra ívelő kanyarban következett be. Úgy tudjuk, egy elektromos autó Bácsalmás felől haladt, amikor eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba és fél frontálisan ütközött a szemből érkező másik személyautóval.

Súlyos karambol történt vasárnap este Bácsalmásnál, öten sérültek meg az ütközésben

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Hatalmas karambol vasárnap este

Az ütközés erejét jól mutatja, hogy mindkét jármű megpördült az úttesten. Az egyik autó az út menti árokba csapódott, majd a fák között állt meg, míg az elektromos jármű az út túloldalán sodródott árokba, végül fel is borult.

Az egyik személygépkocsiba egy utas beszorult, őt a kiérkező bajai hivatásos, valamint a bácsalmási önkormányzati tűzoltók közösen, feszítővágó segítségével szabadították ki. A mentők összesen öt sérültet láttak el a helyszínen, majd a bajai és a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították őket.

Az egyik autó az árokba csapódott

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

A rendőrség a baleset miatt teljes szélességében lezárta az érintett útszakaszt. A helyszínelés és a műszaki mentés órákig tartott, ez idő alatt a forgalmat elterelték, a nagyobb járművekkel közlekedők várakozni kényszerültek.

A baleset pontos okát és körülményeit a Bajai Rendőrkapitányság vizsgálja. A helyszínen készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!

Brutális karambol Törökszentmiklósnál: sérült emberek szorultak a kisbuszba

Három ember beszorult a kisbuszba, őket a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók a hátsó ajtó levágása után kiszabadították. Ha érdeklik a részletek, látogasson el az Origóra!