Brutális karambol Törökszentmiklósnál: sérült emberek szorultak a kisbuszba

Egy autó és egy kisbusz csapódott egymásnak a 4-esen. A karambolban többen megsérültek.
Szombat reggel egy kisbusz egy autóval karambolozott a 4-es főút 118-as kilométerszelvényénél, Törökszentmiklós térségében – írta meg a Szoljon.hu a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása alapján.
Mentők a karambol helyszínén
Három ember beszorult a kisbuszba, őket a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók a hátsó ajtó levágása után kiszabadították. A mentők is a baleset helyszínén dolgoznak, sérültek is vannak. Amint többet tudunk, megírjuk!
