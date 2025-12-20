Brutális karambol Törökszentmiklósnál: sérült emberek szorultak a kisbuszba

Szombat reggel egy kisbusz egy autóval karambolozott a 4-es főút 118-as kilométerszelvényénél, Törökszentmiklós térségében – írta meg a Szoljon.hu a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása alapján.

A karambol helyszínére mentőt is kellett hívni (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Mentők a karambol helyszínén

Három ember beszorult a kisbuszba, őket a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók a hátsó ajtó levágása után kiszabadították. A mentők is a baleset helyszínén dolgoznak, sérültek is vannak. Amint többet tudunk, megírjuk!

