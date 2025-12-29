Baseballütőkkel és gumilövedékes fegyverrel rontottak rá egy családra

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfiak december 26-án délután jelentek meg egy helyi háznál, ahová autóval érkeztek. A négy karcagi testvér nem a békés megoldást választotta, amikor egy korábbi konfliktus végére akartak pontot tenni.

Karcagi testvérek támadták meg a haragosukat

Karcagi testvérek rontottak rá a haragosukra

A járműből kiszállva baseballütőket és egy gumilövedékes pisztolyt vettek magukhoz, majd felszólították a bent tartózkodó haragosukat, hogy jöjjön ki az udvarra. Először az idős szülők mentek ki, később a fiuk is megjelent, ekkor a támadók berontottak, és több lövést adtak le rá – az egyik lövedék a férfi vállát találta el.

A fiú védelmére kelő édesanyát baseballütővel ütötték meg. Anya és fia is nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Az eset komoly riadalmat keltett a környéken.

A karcagi rendőrök a bejelentést követően gyorsan intézkedtek: elfogták a 26, 30, 31 és 35 éves testvéreket, majd bevitték őket a rendőrkapitányságra.

A nyomozók mind a négy férfit felfegyverkezve, csoportosan, erőszakkal elkövetett magánlaksértés és súlyos testi sértés kísérlete miatt hallgatták ki.

Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

