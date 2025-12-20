Még nem érkezett meg Tóth Nikoletthez a megítélt kártérítés – videó

Hírlevél
Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház tehetséges és ígéretes táncművészének pillanatok alatt omlott össze az élete. 2022 nyarán az utcán épületelemek zuhantak rá, és a művésznő bordáktól lefelé teljesen megbénult. Jogerősen ítéltek meg neki sérelemdíjat, de a kártérítést még mindig nem kapta meg.
Ahogy arról az Origo is több cikkben beszámolt, Tóth Nikolettnek, a Budapesti Operettszínház ígéretes tehetségének mások gondatlansága tette tönkre az életét, amiért a Fővárosi Törvényszék jelentős összegű kártérítést hagyott jóvá a tolószékbe kényszerült művésznőnek. A sérelemdíj viszont még nem érkezett meg a táncos számlájára.

A művésznő tolószékbe kényszerült, de még mindig nem kapta meg a neki odaítélt kártérítést Fotó: Bors

Szörnyű baleset, hosszú perek sorozata, megítélt kártérítés 

Tóth Nikolettre, a Budapesti Operettszínház táncművészére 2022. június 27-én a Jókai utcában ez egyik épület tetőteréből súlyos épületelemek zuhantak, miközben a fiatal művésznő éppen a munkahelyére tartott. A megrázó balesetben a balerina súlyosan megsérült, élete végéig tolószékbe kényszerült, bordáktól lefelé megbénult. A baleset nem csak a szakmai karrierjének tett pontot a végére, de az élete is tönkrement. Jelenleg az édesanyja ápolására szorul, aki a legfőbb támasza. Nikolett is szeretett volna édesanyává válni, de a tragikus események után erre egyre kevesebb esélyt lát.

Megítélt kártérítés, de hol a pénz?

A balesettel kapcsolatban nyomozást indítottak. Eközben a művésznő az ügyvédjével, Ikanov Gáborral,  összesen hét különböző kártérítési- és sérelemdíjpert indított, amelyek mindegyike lezárult, a legutolsó november 28-án megegyezéssel ért véget. Ezek értelmében, ahogy arról az Origo is beszámolt, Nikolettnek és az őt azóta ápoló édesanyjának fejenként 

15 millió forintos sérelemdíjat ítéltek meg. Ezeken kívül a többi perben megítélt kártérítéssel együtt összesen 200 millió forintra, és élete végéig havi 3,5 millió forintos életjáradékra jogosult.

Tóth Nikolett nyilatkozott a Borsnak

A művésznő elárulta, nem nagyon bízik benne, hogy megkapja teljes egészében a neki megítélt kártérítést. Ahogy mondta,

 a kivitelezést végző cég felszámolás alatt áll, ezért kérdéses, hogy ki és mikor fog a gyakorlatban utalni.

Az ügyben megszólalt Ikanov Gábor, a művésznő jogi képviselője is:

Még meg kellett várnunk az írásba foglalt ítéletet. Tegnap, december 18-án tudtuk az igényt bejelenteni a felszámolási biztosnál. Az ügyintézés tehát megkezdődik, de nem megy villámgyorsan. Számításaim szerint az ügyfelem február végén-március közepén megkapja, ami jár neki."

 

