Hazudott a tarot kártya: briliáns bravúrral fülelték le a putnoki kártyajóst

Egy 36 lapos tarot kártyával és lopott pénzzel a zsebében kattant a bilincs egy putnoki kártyajós kezén, miután elfogták Kazincbarcikán – írta a Bors.
Kártyajós fosztotta ki az idős asszonyt
A 19-ei eset szerint a férfi, piros baseballsapkába bújva, segítséget ajánlott egy 81 éves, bottal járó nyugdíjasnak. Bár az asszony elutasította az ajánlatot, a férfi egészen a lépcsőházig követte, ahol kitépte a szatyrából a pénztárcáját és el is vitte. 30 ezer forint és a személyes iratai voltak benne. Az asszony feljelentést tett.
A rendőrök 4 perc alatt a helyszínre értek és mindössze 12 perccel a bűntett után 600 méterre a tetthelytől megtalálták a férfit. A lopott pénzzel együtt előkerült a piros sapka és egy tarot pakli is.
Kiderült, hogy a kártyajósnak nem ez volt az első bűncselekménye. Korábban többször is lopott, és idős embereket tévesztett meg azzal, hogy tarot-kártyával jósolt nekik és közben elvette a pénzüket. A férfit őrizetbe vették, és kifosztás miatt kezdeményezték a letartóztatását a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon.
