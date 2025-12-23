Hazudott a tarot kártya: briliáns bravúrral fülelték le a putnoki kártyajóst

Egy 36 lapos tarot kártyával és lopott pénzzel a zsebében kattant a bilincs egy putnoki kártyajós kezén, miután elfogták Kazincbarcikán – írta a Bors.

Kattant a bilincs kártyajós csuklóján

Fotó: Illusztráció (Pexels)

Kártyajós fosztotta ki az idős asszonyt

A 19-ei eset szerint a férfi, piros baseballsapkába bújva, segítséget ajánlott egy 81 éves, bottal járó nyugdíjasnak. Bár az asszony elutasította az ajánlatot, a férfi egészen a lépcsőházig követte, ahol kitépte a szatyrából a pénztárcáját és el is vitte. 30 ezer forint és a személyes iratai voltak benne. Az asszony feljelentést tett.

A rendőrök 4 perc alatt a helyszínre értek és mindössze 12 perccel a bűntett után 600 méterre a tetthelytől megtalálták a férfit. A lopott pénzzel együtt előkerült a piros sapka és egy tarot pakli is.

Kiderült, hogy a kártyajósnak nem ez volt az első bűncselekménye. Korábban többször is lopott, és idős embereket tévesztett meg azzal, hogy tarot-kártyával jósolt nekik és közben elvette a pénzüket. A férfit őrizetbe vették, és kifosztás miatt kezdeményezték a letartóztatását a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

