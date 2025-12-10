Ez nem vicc: egy kazán miatt kerülnek börtönbe a fagyosszentek

Október 26-án délután két tarnaörsi férfi, egy 54 és egy 26 éves, a padlás nyitott ajtaján át jutott be egy helyi házba, ahonnan több mint 300 ezer forint értékű kazánt tulajdonítottak el, majd eladták azt. A Hevesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya december 8-án reggel fogta el őket lopás gyanújával – számol be a Heol.hu.

Semmi mást nem vittek el a tarnaörsi házból, csak egy kazánt

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Elítélték a kazántolvajt

A kihallgatások során mindketten beismerték tettüket, és a nyomozás során kiderült, hogy nem ez volt az első jogsértésük az utóbbi időben.

A bíróság gyorsított eljárásban december 10-én az idősebb férfit börtönbüntetésre ítélte.

