Elképesztő! Undorítóan bánt a rábízott gyerekekkel a kecskeméti jégkorongedző

Ahogy a nyomozók kiderítették, Sz. István, a Kecskeméti Sportiskola jégkorongszakosztályának vezetőedzője, becenevén "Coca bácsi" agresszív, indulatkezelésre képtelen módszerekkel dolgozott. A kecskeméti jégkorongedző rendszeresen alkalmazott fizikai fenyítést, megalázó hangnemet, trágár kifejezéseket és tudatos megfélemlítést a rábízott, jégkorongozni tanuló gyerekekkel szemben a Blikk szerint, amely a Kecsup.hu értesüléseire hivatkozik. Az ügyészek állítják: nem egyszer fordult elő, hogy egy kicsit hátba vágott, megrángatott, vagy elgáncsolt, ahogy az sem, hogy hokibottal támadta meg. Ilyenkor többnyire a gyerekek sisakjának rácsát vagy a sípcsontvédőjét csapkodta, emellett tanítványait egymás ellen hangolta.

Elképesztő! Undorítóan bánt a rábízott gyerekekkel egy kecskeméti jégkorongedző

Fotó: fotó: Tima Miroshnichenko/Pexels.com

Öt évet is kaphat a kecskeméti jégkorongedző

A Kecskeméti Járási Ügyészség ötrendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat a férfival szemben, aki a 2021 és 2023 nyara közötti időszakban edzői tevékenysége során súlyosan megszegte a kiskorú gyermekek neveléséből és felügyeletéből eredő kötelezettségeit. A vádirat szerint: „az eredményorientált edző nem a kiskorúakhoz illő pedagógiai módszereket alkalmazott, sportszakemberhez nem illő trágár, megalázó, vulgáris kifejezéseket használt, kiabált a kiskorú sportolókkal folytatott kommunikáció során”.

Verbális és fizikai erőszakot alkalmazó pedagógiai módszereivel a felügyeletére bízott gyerekek érzelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette,

amiért akár 5 év börtönbüntetést is kaphat, ha bűnösnek találják.

Hogy mindehhez mit szóltak a Magyar Jégkorong Szövetségben, azt megtudhatja, ha ide kattint!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.