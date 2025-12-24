Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bemutatta őrült tervét - ebből világbotrány lesz

hajdúszováton

Kegyetlen halált halt egy mozgássérült asszony Hajdúszováton

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vizsgálják, mi okozta a tüzet egy idős, mozgásában korlátozott, hajdúszováti lakos házában. Kegyetlen halált halt az asszony december 24-e hajnalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hajdúszovátonlángokkalbm országos katasztrófavédelmi főigazgatóságjózsef attila utcakegyetlen haláltűzkarácsonyRiasztástűzoltóhalál

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel tájékoztatása szerint hajnali öt óra körül tűz ütött ki a Hajdúszovátban lévő József Attila utca egyik családi házához kapcsolódó melléképületben, ahol életvitelszerűen élt egy mozgáskorlátozott asszony. Amikor a tűzoltók odaértek, látták, hogy ég a konyha és a nappali, aztán a tűz a házra is átterjedt. Kegyetlen halált halt a lakó.

kegyetlen halált halt egy mozgáskorlátozott asszony Hajdúszováton
Tűzoltó munkában (illusztráció): kegyetlen halált halt egy mozgáskorlátozott asszony Hajdúszováton
Fotó: Eneida Mattou/Pixabay.com

Kegyetlen halált halt szegény asszony szenteste előtt

A tűzoltóknak ugyan sikerült kihoznia a lángok közül az idős, mozgásában korlátozott asszonyt, de az életét már nem lehetett megmenteni. 

A tüzet fél óra alatt sikerült eloltani. Az még nem világos, mi gyulladt ki, ezt tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet, hogy az ünnepi időszakban közel kétezer tűzoltó teljesít szolgálatot, mintegy ötszáz tűzoltóautóval. 

A riasztás után legfeljebb százhúsz másodpercen belül útnak indulnak oda, ahol szükség van rájuk.

A tragédia helyszínén készült fotókat megnézheti a Haon.hu oldalán.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

x

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!