Bódultan és eltiltás hatálya alatt vezetve ütött el egy kerékpárost egy 25 éves férfi tavaly novemberben, a Győri Járási Ügyészség most vádat emelt ellene. A vádirat szerint a 25 éves férfi és 38 éves élettársa kábítószert fogyasztottak egy Győr melletti településen, majd autóba ültek. A gépkocsit a férfi vezette, annak ellenére, hogy őt korábban a bíróság eltiltotta a vezetéstől. A drogos sofőr több járművet szabálytalanul megelőzött, nem törődve azzal, hogy mások szemből is érkeztek – írja az Ügyészség.hu.

Eltiltás hatálya alatt vezetve ütött el egy kerékpárost a drogos ámokfutó

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Az ámokfutásra felfigyeltek a rendőrök is, akik – megkülönböztető jelzést használva – egy járőrautóval követni kezdték a férfit. Az elkövető nagy sebességgel menekülni kezdett, azonban elvesztette uralmát a jármű felett, és elsodorta a vele azonos irányba bicikliző sértettet, majd az úttestről lesodródva, egy kapubejárónak csapódva állt meg.

Életét vesztette a kerékpáros

A tettes és élettársa ezután kiszálltak az autóból és futva menekültek a helyszínről, azonban a rendőrök elfogták őket. A baleset következtében a biciklis olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Több vádpont miatt is felelnie kell

A férfi ellen halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés, minősített segítségnyújtás elmulasztása, kábítószerrel visszaélés és eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.

Vele szemben – a halmazati szabályok alapján – akár tizenegy évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Az ügyészség indítványozta azt is, hogy az elkövetőt a bíróság tiltsa el a járművezetéstől. A férfi élettársa ellen segítségnyújtás elmulasztása és kábítószerrel visszaélés miatt emeltek vádat.

Az ügyben a döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

