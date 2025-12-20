Itt vannak a hajnali késelés brutális részletei

Mellkason szúrtak egy gyereket, egy 15 éves lányt pár órával ezelőtt az egyik budapesti, belvárosi szórakozóhely előtt, az utcán. A késelésről, arról, hogy egy lányt megszúrtak, egy fiatal nő beszélt TikTokra feltöltött videójában, amelyet mi is bemutattuk.

Itt vannak az hajnali késelés brutális részletei

Fotó: Pixabay.com

A Blikk vette észre a videót, amellyel együtt egy másik felvételt is közzétett. Ez utóbbin azt lehetett látni, hogy egy férfinek segítenek a furgonba beszállni a rendőrök a Peaches & Club előtt. Ezzel együtt arra utaltak, hogy talán az elkövető az, de mint most

kiderült, neki semmi köze a késeléshez.

Válaszoltak ugyanis a rendőrök a kérdéseinkre.

Egy másik kerületben fogták el a késelés gyanúsítottjait

Ezt írták:

"Tájékoztatjuk, hogy 2025. december 20-án hajnali 4 órakor egy VI. kerületi szórakozóhely előtt egy 15 éves lányt mellkason szúrtak, akit a mentők kórházba szállítottak.

A rendőrök a helyszínen adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek és 40 percen belül, a VIII. kerületben az esettel összefüggésben három személyt elfogtak.

Mindhármójukat előállították, elszámoltatásuk és a történeti tényállás tisztázása folyamatban van. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást és a nyomozók azt is vizsgálják, hogy más bűncselekmény megvalósult-e. A videón szereplő intézkedéssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy tegnap éjjel garázdaság bűncselekményének gyanúja miatt is intézkedtek a rendőrök a szórakozóhelynél."