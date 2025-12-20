Itt vannak a hajnali késelés brutális részletei

Hírlevél
Kerestük a budapesti rendőröket azzal kapcsolatban, ami hajnalban történt az egyik belvárosi szórakozóhelynél. Válaszukból kiderül, hogy egy 15 éves lány lett késelés áldozata.
Mellkason szúrtak egy gyereket, egy 15 éves lányt pár órával ezelőtt az egyik budapesti, belvárosi szórakozóhely előtt, az utcán. A késelésről, arról, hogy egy lányt megszúrtak, egy fiatal nő beszélt TikTokra feltöltött videójában, amelyet mi is bemutattuk.

Fotó: Pixabay.com

A Blikk vette észre a videót, amellyel együtt egy másik felvételt is közzétett. Ez utóbbin azt lehetett látni, hogy egy férfinek segítenek a furgonba beszállni a rendőrök a Peaches & Club előtt. Ezzel együtt arra utaltak, hogy talán az elkövető az, de mint most

kiderült, neki semmi köze a késeléshez. 

Válaszoltak ugyanis a rendőrök a kérdéseinkre. 

Egy másik kerületben fogták el a késelés gyanúsítottjait

Ezt írták:

"Tájékoztatjuk, hogy 2025. december 20-án hajnali 4 órakor egy VI. kerületi szórakozóhely előtt egy 15 éves lányt mellkason szúrtak, akit a mentők kórházba szállítottak. 

A rendőrök a helyszínen adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek és 40 percen belül, a VIII. kerületben az esettel összefüggésben három személyt elfogtak.

Mindhármójukat előállították, elszámoltatásuk és a történeti tényállás tisztázása folyamatban van. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást és a nyomozók azt is vizsgálják, hogy más bűncselekmény megvalósult-e. A videón szereplő intézkedéssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy tegnap éjjel garázdaság bűncselekményének gyanúja miatt is intézkedtek a rendőrök a szórakozóhelynél." 

