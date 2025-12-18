Testvérüket védték – családi perpatvar vált brutális erőszakká

Késsel támadtak egy férfira egy családi konfliktus során: a Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik bántalmazták testvérük volt élettársát – áll az Ügyészség oldalán.

A rendőrök a helyszíni szemle során rögzítették a támadásnál használt kést

Fotó: Police.hu

A vádirat szerint a Nagykáta környéki településen élő féltestvérek lánytestvére 2024 októberében költözött haza gyermekeivel, miután szakított élettársával. A férfi 2024 novemberében a nő után ment, hogy beszéljenek, de a találkozót követően nem volt hajlandó távozni, sőt egészen a lakóhelyéig követte őt. A sértett bement az udvarba is, ahonnan a nő nagyapja zavarta el. Mivel a férfi a közelben maradt, a nő édesanyja értesítette a rendőrséget.

Késelésig fajult a családi vita

Az esetről tudomást szerzett a nő egyik testvére, aki a helyszínre ment és veszekedni kezdett a férfival. Röviddel ezután megjelent a nő féltestvére is, aki alig három hónappal korábban szabadult a börtönből.

A vita elfajult, ugyanis az egyik vádlott nagy erővel megütötte a sértettet, aki a földre esett, majd mindketten tovább bántalmazták. A földön fekvő férfit többször megütötték, megrúgták, végül egyikük késsel kétszer is megszúrta.

Az ütlegelésnek a helyszínre érkező rendőrök vetettek véget. Az áldozat közvetetten életveszélyes sérüléseket szenvedett, orvosi beavatkozás nélkül akár meg is halhatott volna.