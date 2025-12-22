Hazudik a budapesti diszkó a történtekről: szemtanúk borítják a kegyetlen késelés részleteit – képekkel és videóval

Újabb megdöbbentő részleteket hozott nyilvánosságra a TV2 Tények c. műsora a hétvégi budapesti diszkós incidensről. A szemtanúk állításai szerint a késelés nem a zárás után történt, hanem akkor, amikor még javában folyt a buli a biztonsági őrök jelenlétében.

Nyilatkozott a Tényeknek a késelés szemtanúja

Fotó: tenyek.hu

A késelés ellenére sem tettek semmit a biztonsági őrök

Ahogy arról az Origo is beszámolt, szombat hajnalban életveszélyes bűncselekmény történt Budapest VI. kerületében, egy népszerű szórakozóhely előtt. A késelés miatt három fiatal lányt gyanúsítanak, közülük a legfiatalabb mindössze 15 éves. A Tényeknek nyilatkozott egy fiatalember, aki szemtanúja volt az esetnek, és a megszúrt lányon is ő segített a barátjával a mentők kiérkezéséig.

A megszólaló fiatal férfi szerint mind a támadó, mind az áldozat bent tartózkodott korábban a szórakozóhelyen. Elmondása alapján a késelés után ő próbálta életben tartani a súlyosan sérült, mindössze 15 éves lányt, aki akár egy liter vért is elveszíthetett. Állítása szerint a biztonsági személyzet végignézte a történteket, mégsem segített, sőt arra próbálták rávenni a sérültet, hogy távozzon a klub elől.

A szombaton megszúrt 15 éves lány

Fotó: tenyek.hu

Ezzel szöges ellentétben áll a szórakozóhely tulajdonosának nyilatkozata, aki azt állította: az incidens már zárás után történt, amikor vendégek nem tartózkodtak bent.

Semmit sem tettek a biztonsági őrök a megszúrt lány megmentése érdekében?

otó: tenyek.hu

Egy szemtanú azonban ezt határozottan cáfolta.



Nem, nem volt zárva egyáltalán. A biztonsági őrök ott álltak az ajtó előtt, előttük történt minden, mégsem avatkoztak közbe

– mondta.

A fiatalember elmondása szerint a sérült lánnyal a klubban ismerkedett meg. Állítása alapján nem ellenőrizték a személyi igazolványokat, kiskorúakat is beengedtek, sőt alkohollal is kiszolgálták őket. Szerinte a beléptetés hiányosságai miatt kerülhetett be a kés is a szórakozóhelyre.

A szemtanú beszámolója szerint a késelő társasága már korábban agresszívan viselkedett. Amikor kimentek cigarettázni, érezhető volt a feszültség, egyikük kiabálva provokálta a többieket verekedésre. A fiatal férfi úgy látta, hogy az alkohol mellett kábítószert is fogyasztottak.

Az eddigi információk szerint a két lány ismerte egymást, köztük szóváltás alakult ki, amelybe az egyikük barátja is bekapcsolódott. A kialakult káoszban a megszúrt lány már a sebét fogta, és kétségbeesetten kiabált, hogy megszúrták, hadd hívja fel az édesanyját. A másik lány eközben dicsekedett tettével.

A szemtanú és barátja mindent megtettek, hogy a mentők megérkezéséig életben tartsák a vérző tinit. Pólóval és pulóverrel próbálták elszorítani a sebet. A kést a mellkasába, a szegycsontja alá döfték, a vérveszteség életveszélyes volt. A támadó annyira fel volt pörögve, hogy kétszer kellett visszatuszkolni az autóba, amellyel végül elmenekültek a helyszínről.