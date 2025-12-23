Az év legfurcsább késelése: önmagát szúrta meg véletlenül a pápai férfi, ezután jött a fordulat

A pápai Kilián-lakótelep környékén történt kedd délutáni incidenssel kapcsolatban fordult a Veol.hu a hatóságokhoz, miután lakossági bejelentések érkeztek egy súlyos sérüléssel végződő utcai konfliktusról. A rendőrség megerősítette az értesüléseket, így biztossá vált, hogy a városrész nyugalmát valóban egy véres késelés törte meg.

Késelés áldozata lett egy pápai férfi, a körülmények azonban rendkívülinek mondhatók

Fotó: Shutterstock

Balszerencsés pápai késelés

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján egy egészen képtelen incidens zajlott le Pápán, ahol egy 48 éves helyi lakos egy dühödt szóváltás közben saját magát sebesítette meg egy vágóeszközzel. Bár a rendhagyó késelés már önmagában is fájdalmas lezárása volt a vitának, a férfi igazi kálváriája csak akkor kezdődött, amikor a kiérkező egyenruhások azonosították őt.

A rutinszerű intézkedés során ugyanis fény derült arra, hogy a sebesült férfi ellen lopás bűntette és távoltartási szabályok megsértése miatt is körözés volt érvényben. A pápai nyomozók így a kórházi ellátást követően azonnal őrizetbe vették a balszerencsés elkövetőt, aki a saját maga által okozott sérülés és a korábbi ügyei miatt kénytelen a rácsok mögött tölteni az ünnepi időszakot.

