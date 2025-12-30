Hírlevél
tragédia

Karácsonyi vacsora közben késelte meg férjét egy szombathelyi nő

Karácsonyi vacsora közben történt tragédia Szombathelyen. A késelés során egy nő többször hátba szúrta a férjét, akivel mindössze három hónapja házasodtak össze.
Karácsonyi vacsora közben fajult tragédiává egy házaspár vitája Szombathelyen. A szóváltás hevében a feleség egy konyhakést ragadott, és a férjét több alkalommal hátba szúrta. A támadás után a nő összeomlott, sokkos állapotban a szomszédokhoz ment át segítséget kérni – írta a Blikk.hu.

A késelés egy karácsonyi vacsora közben történt Szombathelyen, a nő többször hátba szúrta a férjét
Fotó: TV2/Tények

Karácsonyi vacsora közben megkéselte férjét

A késelés után a nő édesanyja könnyeivel küzdve nyilatkozott a TV2 Tényeknek. Elmondása szerint képtelen elhinni, hogy a lánya ilyen súlyos bűncselekményt követett el. Állítása alapján a nő korábban soha nem volt erőszakos, rendezett körülmények között nőtt fel, taníttatták, és a környezete is kedvelte. A házaspár mindössze három hónapja kötött házasságot. 

Az anya szerint azonban a kapcsolat már jóval az esküvő előtt is problémás volt. Úgy fogalmazott, a férj többször bántalmazta a lányát, ezért ő maga is próbálta lebeszélni a házasságról.

A nőt jelenleg egy hónapra előzetes letartóztatásba helyezték. Ellene emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás, amely súlyos, akár többéves szabadságvesztéssel is végződhet.

 

