A terézvárosi késelés véres részleteiről számolt be egy szemtanú

Az Origo már beszámolt a szombati, terézvárosi késelés véres pillanatairól. Egy szemtanú most a Borsnak további részleteket mondott el a tragikus éjszakáról. A késelés idején egy fiatal férfi az unokatestvérével együtt egy közeli diszkóban volt, amikor hajnali három óra körül észrevették az utcán négy lány heves szóváltását.
„Ott ömlött a vér, nem is hitték el, hogy késelés történt”
Elmondása szerint megpróbálták csillapítani a helyzetet, de az egyik lány lekezelően reagált, egy férfi pedig bokszolni hívta őket. Mire sikerült elsimítani a konfliktust, már megtörtént a baj.
Mire megfordultunk, láttuk, hogy a lány a mellkasát fogja, ömlik a vér. Önvédelemből még ütött egyet, aztán összeesett
– idézte fel a szemtanú.
A megszúrt lány, Dzsennifer ekkor még a telefonját kereste, nem tudva, hogy azt a 17 éves támadó elvette. A férfi szerint a biztonsági őrök eleinte nem is gondolták, hogy késelés történt, sőt felmerült bennük, hogy a vérzés menstruációból származik.
Versenyfutás az idővel
Átkísértük a túloldalra, a sebre ráraktam a pólómat, a bátyám pedig a pulóverét adta oda. Azonnal hívtam a rendőrséget és a mentőket, ez 3 óra 54 perckor volt
– mondta.
A helyszínen egy ápolóként dolgozó bulizó is segített, miközben a szemtanú folyamatosan tájékoztatta a mentőszolgálatot a lány állapotáról. Dzsennifert végül kórházba szállították, a segítők pedig vallomást tettek a rendőrségen.
Megszólalt a tulajdonos és az áldozat is
Az eset után a szórakozóhely tulajdonosa, Papp Gergely virággal látogatta meg a kórházban lábadozó lányt.
Jöttünk megnézni, hogy van, hoztunk neki egy kis kedvességet. Úgy tudjuk, már jobban van, hamarosan hazaengedik
– mondta. Hozzátette: a vendégek mellett a biztonsági őrök is segítettek, több telefonról hívták a mentőket.
Dzsennifer egy videóban maga is megszólalt:
Nagyon kedvesek voltak, lefektettek, próbálták elállítani a vérzést, végig mellettem voltak.
Letartóztatások és jogi lépések
A Fővárosi Főügyészség kedden elrendelte a 15 és 17 éves kamaszok letartóztatását, akik a büntetésüket javítóintézetben kezdik meg. A harmadik, 18 éves nő bűnügyi felügyelet alá került. A döntés nem jogerős, több keresztfellebbezés is érkezett.
Az ügyben a nyomozás folyamatban van.