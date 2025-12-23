A terézvárosi késelés véres részleteiről számolt be egy szemtanú

Az Origo már beszámolt a szombati, terézvárosi késelés véres pillanatairól. Egy szemtanú most a Borsnak további részleteket mondott el a tragikus éjszakáról. A késelés idején egy fiatal férfi az unokatestvérével együtt egy közeli diszkóban volt, amikor hajnali három óra körül észrevették az utcán négy lány heves szóváltását.

A szombaton megszúrt 15 éves lány fotója, aki majdnem belehalt a késelésbe

Fotó: tenyek.hu

„Ott ömlött a vér, nem is hitték el, hogy késelés történt”

Elmondása szerint megpróbálták csillapítani a helyzetet, de az egyik lány lekezelően reagált, egy férfi pedig bokszolni hívta őket. Mire sikerült elsimítani a konfliktust, már megtörtént a baj.

Mire megfordultunk, láttuk, hogy a lány a mellkasát fogja, ömlik a vér. Önvédelemből még ütött egyet, aztán összeesett

– idézte fel a szemtanú.

A megszúrt lány, Dzsennifer ekkor még a telefonját kereste, nem tudva, hogy azt a 17 éves támadó elvette. A férfi szerint a biztonsági őrök eleinte nem is gondolták, hogy késelés történt, sőt felmerült bennük, hogy a vérzés menstruációból származik.

Versenyfutás az idővel

Átkísértük a túloldalra, a sebre ráraktam a pólómat, a bátyám pedig a pulóverét adta oda. Azonnal hívtam a rendőrséget és a mentőket, ez 3 óra 54 perckor volt

– mondta.

A helyszínen egy ápolóként dolgozó bulizó is segített, miközben a szemtanú folyamatosan tájékoztatta a mentőszolgálatot a lány állapotáról. Dzsennifert végül kórházba szállították, a segítők pedig vallomást tettek a rendőrségen.

Megszólalt a tulajdonos és az áldozat is

Az eset után a szórakozóhely tulajdonosa, Papp Gergely virággal látogatta meg a kórházban lábadozó lányt.

Jöttünk megnézni, hogy van, hoztunk neki egy kis kedvességet. Úgy tudjuk, már jobban van, hamarosan hazaengedik

– mondta. Hozzátette: a vendégek mellett a biztonsági őrök is segítettek, több telefonról hívták a mentőket.

Dzsennifer egy videóban maga is megszólalt:

Nagyon kedvesek voltak, lefektettek, próbálták elállítani a vérzést, végig mellettem voltak.

Letartóztatások és jogi lépések

A Fővárosi Főügyészség kedden elrendelte a 15 és 17 éves kamaszok letartóztatását, akik a büntetésüket javítóintézetben kezdik meg. A harmadik, 18 éves nő bűnügyi felügyelet alá került. A döntés nem jogerős, több keresztfellebbezés is érkezett.

Az ügyben a nyomozás folyamatban van.