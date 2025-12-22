Javítóintézetben tölti a karácsonyt a Terézvárosban késelő lány és egyik társa – kiderült a támadás oka is

Amint arról az Origo is beszámolt, megdöbbentő bűncselekmény, késelés történt szombat hajnalban Budapest VI. kerületében, a Peaches & Cream nevű szórakozóhely előtt. A rendelkezésre álló információk szerint két fiatalkorú lány között szóváltás, majd dulakodás alakult ki, amelynek során a 15 éves sértett, H. Dzsenifer a földre került. Ekkor a szintén 15 éves támadója egy kést vett elő és a földön fekvő lány mellkasát megszúrta, életveszélyes sérülést okozva ezzel áldozatának. A bántalmazásba egy 17 és egy 18 éves lány is bekapcsolódott, előbbi a támadás során kilopta a sértett táskájából a mobiltelefonját.

Megszúrták, majd kifosztották a terézvárosi késelés 15 éves áldozatát

Fotó: illusztráció/Shutterstock

Elmenekültek a késelés helyszínéről

A támadást követően az elkövetők – további két társukkal együtt – autóval elmenekültek a helyszínről, és menet közben megszabadultak a késtől is. A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai egy órán belül, a főváros VIII. kerületében elfogták a három lányt, társaikat pedig előállították.

Ez vár a tinikre

A Borsonline.hu arról ír, hogy a két fiatalkorú lányt letartóztatták, 18 éves társukat pedig bűnügyi felügyelet alá helyezte a bíróság. Gasz Péter, a Fővárosi Főügyészég szóvivője elmondta a lapnak, hogy a végzés egyik lánnyal szemben sem végleges, ugyanis az ügyben mindkét oldalon fellebbezések történtek. Ha azonban érvényben marad a végzés, akkor a két tini legalább egy hónapig javítóintézetbe, míg az idősebb lány négy hónapra, azaz április 22-ig bűnügyi felügyelet alá kerül. A Bors úgy tudja, hogy egyik lány sem tett beismerő vallomást, csupán a 17 éves tini ismerte el a telefont elvételét, de a bántalmazást ő is tagadta.

A Blikk úgy tudja, hogy a 15 éves támadó egy féltékenységi vita miatt szúrhatta meg a vele egy baráti társaságba tartozó H. Dzsenifert.