Késelés: már tudjuk, a hétvégén a Terézvárosban egy 15 éves tini szúrta mellkason az áldozatát – videó

39 perce
Szombat hajnalban életveszélyes bűncselekmény történt Budapest VI. kerületében, egy népszerű szórakozóhely előtt. A késelés miatt három fiatal lányt gyanúsítanak, közülük a legfiatalabb mindössze 15 éves.
A rendelkezésre álló adatok szerint két fiatalkorú lány között dulakodás alakult ki, amelynek során a sértett a földre került. Ahogy a Blikk is írja, a késelés 2025. december 20-án hajnalban történt Terézvárosban, a Peaches & Cream nevű szórakozóhely előtt.

késelés
Késelés a Terézvárosban, 15 éves tini szúrta mellkason az áldozatát
Fotó: Illusztráció/Shutterstock 

Késelés 15 évesen

Az ügyészség közlése szerint egy 17 éves lány kivette a sértett táskájából a mobiltelefonját, miközben ő és egy 18 éves társa is bekapcsolódott a bántalmazásba. 

A konfliktus során a 15 éves támadó kést vett elő és a földön fekvő lány bal mellkasát megszúrta, ezzel életveszélyes sérülést okozva.

A támadást követően az elkövetők – további két társukkal együtt – autóval elmenekültek a helyszínről, majd megszabadultak a használt fegyvertől is. A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai egy órán belül elfogták a három támadó lányt, társaikat pedig előállították.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a 15 éves gyanúsított ellen emberölés kísérlete miatt indítványozták a letartóztatást.

 Társai ellen csoportos garázdaság és emberöléssel összefüggő bűnpártolás miatt járnak el, míg a 17 éves lányt kifosztással is gyanúsítják.

Az ügyészség álláspontja szerint fennáll a szökés, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlés veszélye, ezért a letartóztatás elrendelését tartják indokoltnak. A 18 éves gyanúsítottat korábban – még fiatalkorúként – felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. A letartóztatásról a nyomozási bíró várhatóan holnap dönt.

Az Origo már szombaton közzétett egy videót a bűncselekménnyel kapcsolatban, amelyet egy fiatal nő osztott meg a TikTokon. A videó alatt olvasható hozzászólások nemcsak az állítólagos késelés körülményeit boncolgatják, hanem a belvárosi közbiztonság romlását és a szórakozóhely üzemeltetésének felelősségét is szóba hozzák. 

@atriiibool.official @Sziasztok Papp Gergely Peaches ♬ eredeti hang - atriibool.official 📸

 

 

