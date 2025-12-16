Elvették a felügyeleti jogát, megölte volna gyermekét és anyósát is

Súlyosabb büntetést és keményebb jogi minősítést sürget az ügyészség annak a nőnek az ügyében, aki késsel támadt volt anyósára, miután egy családi konfliktus elfajult – áll az Ügyészség oldalán. Az ügyészség szerint az elsőfokú bíróság alábecsülte a támadás valódi súlyát, amikor azt csupán életveszélyt okozó testi sértés kísérleteként értékelte, miközben a támadás módja, eszköze és körülményei alapján a nő egyértelműen anyósa életének kioltására törekedett. Ennek megfelelően az ügyészség nemcsak hosszabb tartamú szabadságvesztést, hanem a legsúlyosabb cselekmény emberölés bűntette kísérleteként való minősítését is indítványozza.

Az agresszív anya késsel támadt volt anyósára, a nő életét végül az unokája és egy szomszéd mentette meg

A történet évekkel korábban indult. Az anya 2020-ban vált el férjétől, életkörülményei ezt követően folyamatosan változtak. Közös kiskorú gyermekük hol az anyánál, hol az apánál élt, majd egy 2022-ben lezárult gyermekelhelyezési per végleg eldöntötte a kérdést: a gyermek az édesapánál maradt. A nő ezt nem tudta feldolgozni, és volt férjét, valamint annak édesanyját tette felelőssé saját helyzetéért. Ezt követően rendszeresen fenyegető, trágár üzeneteket küldött nekik, több alkalommal halálos fenyegetéseket is megfogalmazva.

Késsel támadt gyermekére is

A konfliktus 2024 nyarán csúcsosodott ki, amikor a nő megjelent volt anyósa otthonánál. A házba való bejutást a lánya próbálta megakadályozni, de nem járt sikerrel.

Az asszony erőszakkal bement, bántalmazta gyermekét, majd rátámadt az éppen fürdő anyósára. Egy késsel a feje irányába szúrt, a sértett vérző, vágott sérülést szenvedett. Bár a gyermeknek sikerült elvennie a fegyvert, a támadás nem ért véget. Az anya és a gyermek az utcára menekült, a nő azonban egy még nagyobb késsel utánuk indult. A támadást végül egy szomszéd állította meg, aki lefegyverezte az elkövetőt.

Az elsőfokon eljáró Debreceni Törvényszék életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és magánlaksértés miatt hat év börtönbüntetést szabott ki, valamint hat évre eltiltotta a vádlottat a közügyek gyakorlásától. Az ítélet azonban egyik fél számára sem volt elfogadható.

Az ügyészség szerint a bíróság alábecsülte a cselekmény súlyát, ezért fellebbezett a minősítés megváltoztatása és a büntetés súlyosítása érdekében. A vádlott és védője ezzel szemben enyhítést kért.

