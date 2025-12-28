Egy üllői férfinek ez volt az utolsó karácsonya

Hírlevél
Vasárnap reggel tragédia történt Üllőn. Háromnegyed nyolc körül érkezett riasztás a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz arról, hogy a Pesti úton kigyulladt egy családi ház.
A mintegy 120 négyzetméteres, hentesüzlettel egybeépített üllői, Pesti úti épületnek az a része, ahol egy idős férfi lakott, lángra kapott, és teljes terjedelmében lángolt december 28-án reggel. A tüzet a bolt dolgozói vették észre, ők hozták ki az épületből a nyugdíjast, akinek megkezdték az újraélesztését, és kihívták a tűzoltókat is a kigyulladt házhoz – tájékoztatta az Origót Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Egy kigyulladt házhoz riasztották a tűzoltókat Üllőre (illusztráció)
Egy kigyulladt házhoz riasztották a tűzoltókat Üllőre (illusztráció)
Fotó: MW

A helyszínre tizenhat tűzoltó vonult ki négy tűzoltóautóval. 

Miközben a tűzoltók folytatták az újraélesztést, megfékezték a lángok továbbterjedését, és két gázpalackot is kivittek az épületből, megelőzve egy esetleges robbanást. 

Az idős férfi életét már nem lehetett megmenteni. A tűzben egy idős nő könnyebb sérüléseket szenvedett.

Lakhatatlanná vált a kigyulladt ház

Több mint egy órán át küzdöttek a lángokkal, végül sikerült megfékezniük. A ház lakhatatlanná vált. Hogy pontosan mi gyulladt ki, azt vizsgálják a szakemberek. A katasztrófavédelmi szakember közleményében hangsúlyozza: 

a hasonló tragédiák megelőzésében kulcsszerepe lehet a füstérzékelőknek. 

A mennyezetre szerelt készülék már a tűz kialakulásakor hangos jelzést ad, így marad idő a menekülésre vagy a lángok megfékezésére.

