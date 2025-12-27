Kétszer nézett farkasszemet a halállal egy kislány a Városligetben

Hírlevél
A kétségbeesett szülők tehetetlenül nézték végig az eseményeket, miközben a rendőrök azonnal megkezdték az életmentést. A járőrök gyors és szakszerű fellépése megmentette a kislány életét.
Megdöbbentő események zajlottak le a Városligetben, ahol egy hónappal ezelőtt egy spanyol házaspár gyermeke hirtelen életveszélyes állapotba került. A Vajdahunyad várának szomszédságában történt incidens során két rendőr és egy polgárőr összehangolt munkája hozott fordulatot, így sikerült stabilizálniuk az élettelenül fekvő kislány állapotát – írta a Borsonline.hu.

Élettelenül esett össze egy 16 hónapos kislány a Városligetben (Illusztráció)
Élettelenül esett össze egy 16 hónapos kislány a Városligetben (Illusztráció)
Fotó: Gabor Zoltan

Kétszer tért vissza a halálból a kislány

Még november végén, az esti sötétségben vált kritikussá egy mindössze 16 hónapos gyermek állapota a Városligetben. Az egyenruhások azonnal megkezdték a csecsemő-újraélesztést speciális mellkaskompressziót alkalmazva, miközben a sokkos állapotban lévő szülők tehetetlenül figyelték a küzdelmet. 

Bár a kicsi keringése rövid időre helyreállt, és a fűtött járőrautóban felsírt, a dráma még nem ért véget: a gyermek hirtelen ismét elcsendesedett és elájult.

A rendőröknek másodszor is meg kellett küzdeniük a gyerek életéért, és a megismételt életmentő mozdulatok újra sikert hoztak. Mire a mentőegységek befutottak, a kicsi állapota stabilizálódott, így rendőri felvezetés mellett, szirénázva szállíthatták kórházba. Arra a kérdésre, hogy okozta a kislány „összeomlását", az orvosok még keresik a választ.

Míg a városligeti esetben a rendőrök és a mentők közösen küzdöttek egy gyermek életéért, addig Tatabányán maguk az életmentők kerültek bajba.

 

