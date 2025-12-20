Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij lebukott: hiába mondott le, továbbra is mozgatja a korrupciós szálakat az elnök pénztárcája

drog

Videón az év legnagyobb fogása! Ezt figyelje!

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amit most fog látni, az kiérdemelte az év fogása címet nálunk. A röszkei átkelőnél egy cseh sofőr akart átcsempészni többszáz millió forint értékű kokaint, ezt sikerült lefülnie a magyar pénzügyőröknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
droghatárátkelőcipősdobozRöszkepénzügyőrcsehcsempészsofőrkokainrekord

Egy cseh sofőr Magyarországon keresztük akart drogot csempészni. A többszázmilliót érő kokaint Röszkénél kapcsolták le a pénzügyőrök. A hatalmas fogásról a Bors számolt be.

kokain
Többszázmilliós kokaint foglaltak le a pénzügyőrök
FotóIllusztráció/ Unsplash

Kokainszállítmány akadt fenn a pénzügyőrök hálóján

Hét kilogramm kokaint foglaltak le, ami az idei év legnagyobb határátkelőn történt drogfogása. Az autóban kartondobozba csomagolt cipők voltak, amelyek belseje rejtette a fehér pirulákkal megtöltött zacskókat.

Ezek mellett még 14 zacskónyi kokaint lefoglaltak, amelyekre testszkenneres átvizsgálás után bukkantak.

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán tette közzé a drogfogásról készült videót. A felvételekből kiderül, hogy a cseh férfi kartondobozokban szállított használt edzőcipőket, ezekbe összesen 7 kilogramm kokaint igyekeztek elrejteni.

Őrjöngeni kezdett tatabányai lakásában egy brit férfi, a rendőrök döbbenetes felfedezést tettek

A tatabányai szomszédok először azt hitték, egy helyi Breaking Bad-epizód zajlik a házban. Ahogy a rendőrség megérkezett, kiderült, hogy a brit férfi nappalijában elrejtett kokain mennyisége tényleg emlékeztetett a híres sorozatban látott drogmennyiségre. Érdeklik a részletek? Kattintson az Origóra!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!