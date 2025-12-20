Videón az év legnagyobb fogása! Ezt figyelje!

Egy cseh sofőr Magyarországon keresztük akart drogot csempészni. A többszázmilliót érő kokaint Röszkénél kapcsolták le a pénzügyőrök. A hatalmas fogásról a Bors számolt be.

Többszázmilliós kokaint foglaltak le a pénzügyőrök

Kokainszállítmány akadt fenn a pénzügyőrök hálóján

Hét kilogramm kokaint foglaltak le, ami az idei év legnagyobb határátkelőn történt drogfogása. Az autóban kartondobozba csomagolt cipők voltak, amelyek belseje rejtette a fehér pirulákkal megtöltött zacskókat.

Ezek mellett még 14 zacskónyi kokaint lefoglaltak, amelyekre testszkenneres átvizsgálás után bukkantak.

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán tette közzé a drogfogásról készült videót. A felvételekből kiderül, hogy a cseh férfi kartondobozokban szállított használt edzőcipőket, ezekbe összesen 7 kilogramm kokaint igyekeztek elrejteni.

