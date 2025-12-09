Őrjöngeni kezdett tatabányai lakásában egy brit férfi, a kiérkező rendőrök döbbenetes felfedezést tettek

A tatabányai drogfogás már-már akciófilmbe illő fordulatot vett, amikor a brit férfi, aki otthonában több mint három kiló kokaint halmozott fel, nem titkolta túl ügyesen a hobbiját. A szomszédok szerint olyan hangosan csapkodott és őrjöngött, hogy inkább kihívták a rendőröket, akik akkor még nem sejtették, hogy a hangzavar végül egy közel 100 millió forint értékű kokainfogáshoz vezet – írta a Kemma.hu.

A házkutatás meglepetése több kiló kokain és egy rengeteg készpénz

Fotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség

Kokainfogás a nappali közepén

A házkutatás során nemcsak kábítószert, hanem jelentős mennyiségű készpénzt is találtak: nyolc millió forint és több mint 22 ezer euró került lefoglalásra, amelynek eredetét a hatóság jelenleg vizsgálja.

A Tatabányai Járásbíróság szeptember 10-én egy hónapra rendelte el a letartóztatást, amit most az ügyészség 2026. március 10-ig szeretne meghosszabbítani, arra hivatkozva, hogy szabadlábra helyezése veszélyeztetné az eljárás menetét és a férfi jelenlétének biztosítását.

A döntést a bíróság ülés tartása nélkül hozza meg. A különösen nagy mennyiségű kábítószer birtoklása a Büntető Törvénykönyv szerint rendkívül súlyos bűntett: 5-től akár 20 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

