A maffiát hívná segítségül a kaposvári könyvtár – zseniális videó tarol a neten

Szokatlan eszközzel próbálja megszólítani a nemtörődöm olvasókat a somogyi intézmény. A kaposvári könyvtár egy humoros, maffiás utalásokkal teli videót tett közzé Facebook-oldalán, amelyben a késedelmes könyvvisszahozások problémájára hívja fel a figyelmet – vette észre a Tények.hu.

Maffia a könyvtár szolgálatában? Fotó: Illusztráció (Rafael Cosquiere/Pexels)

A maffiára szorul a könyvtár?

A rövid videó szerint eljön az a pont, amikor a könyvtáros kénytelen „a megfelelő embert” felkeresni egy kényes ügy rendezéséhez. A jelenetben a maffia világából ismert Don Vito Corleone alakja jelenik meg, akitől a kölcsönzéssel kapcsolatos gondok megoldásához kérnek segítséget.

A bejegyzés szövege szerint sok olvasó nem viszi vissza időben a kikölcsönzött könyveket, miközben azokra gyakran mások várnak előjegyzésben. A késedelem nemcsak az olvasókat hozza kellemetlen helyzetbe, hanem a könyvtár mindennapi működését is nehezíti.

A videóban megjelenő karakter Mario Puzo világhírű regényéből ismert, amelyből később nagy sikerű film is készült. A figurát a mozivásznon Marlon Brando alakította, a történetet pedig az 1972-ben bemutatott A Keresztapa (The Godfather) tette világszerte ismertté.

A kaposvári könyvtár videója gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalon, és számos pozitív visszajelzést kapott. A kommentelők többsége értékelte a kreatív megközelítést, amely fenyegetés helyett humorral hívja fel a figyelmet a szabályok betartásának fontosságára.

Az intézmény üzenete egyértelmű: a könyvek időben történő visszahozása közös érdek, hiszen így minden olvasó hozzáférhet az előjegyzett kötetekhez.

