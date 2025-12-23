Megrendítő látvány: így néz ki a tragikusan elhunyt színésznő sírja

Hírlevél
Sokáig nem lehetett tudni, hogy hol nyugszik az a fiatal, magyar színésznő, aki önkezével vetett véget az életének ősszel. Koós Boglárka temetéséről nem készültek fotók, de most megjelent az első kép a sírjáról. Megható üzenet került a fejfájára.
Koós Boglárka temetése nem volt nyilvános. Mostanáig azt sem lehetett tudni, melyik sírkertben helyezték örök nyugalomra a tragikus sorsú művészt. A BTI Temetőséták látogatói csoport Facebook-oldalán azonban megjelent egy fotó, amely szerint a Farkasréti temetőben temették el. 

Koós Boglárka mindössze 27 évesen hunyt el.
Koós Boglárka búcsúlevelet írt a halála előtt (Fotó: Budaörsi Latinovits Színház)

Elsőként írtuk meg, hogy Hartai Petra színésznő megpróbált bejutni kolléganője, a Budaörsi Latinovits Színházban dolgozó Koós Boglárka otthonába egy szeptemberi reggel. Ő talált rá a színésznőre, aki öngyilkosságot követett el, felakasztotta magát az albérletben. Levágta a kötélről, ami után az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe került a tehetséges színésznő, ahol napokig küzdöttek az életéért, hiába. Koós Boglárka halála az egész országot megrázta. Olyannyira, hogy azóta a hazai színházakban minden eddiginél komolyabban veszik a mentálhigiéniás segítségnyújtást és a lelki egészség fontosságát - írja a Bors.

Koós Boglárka elbúcsúzott

Korábbi megszólalásaiban Koós Boglárka gyakran beszélt arról, hogy rendkívül érzékeny alkat, akit belső vívódások kísérnek. A tragédia előtt búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben úgy fogalmazott: elfáradt. Szakértők szerint az ilyen események feldolgozása rendkívüli lelki terhet jelent, különösen azok számára, akik érzelmileg közel álltak az érintetthez. Az eset sajnos nem tekinthető egyedinek: napjainkban sokan küzdenek depresszióval, amelyből megfelelő szakember segítsége nélkül rendkívül nehéz kiutat találni. 

Az is nagyon fontos, hogy a színésznőnek volt egy komoly depresszív fázisa, amivel, ha megfelelő, akár kórházi-pszichiátriai ellátást kap, ki tudják szűrni a szuicid, tehát az öngyilkossági veszély lehetőségét, és akkor a kezelést is úgy tudják megválasztani, hogy ez a jövőben elkerülhető legyen” 

– árulta el Drelyó Ágnes pszichológus a bulvárlapnak, hozzátéve: a valódi öngyilkosok ritkán adnak jelzéseket, nagyon nehéz észrevenni a problémát.

„Szeretünk Bogi”

A közösségi oldalon található csoportban a fakeresztről osztotta meg képet, amin egy fekete-fehér fotó mellett a következő üzenet állt: Szeretünk Bogi.

Koós Boglárka idén szeptemberben hunyt el.
Így néz ki Koós Boglárka sírja (Fotó: Facebook / BTI Temetősétái látogató csoport)

Érdekességként említik, hogy a tavaly májusban elhunyt Tompos Kátya sírján is ugyanaz a felirat olvasható. A kereszten a „Szeretünk Kátya” szöveg áll, nem messze Koós Boglárka nyughelyétől.

Tompos Kátya is a Farkasréti temetőben nyugszik.
Tompos Kátya végső nyughelye (Fotó: Bors)

Ígéretes karriert törhet derékba az öngyilkossági kísérlet

Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon. A 27 éves színésznő tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba, amelynek oldalán ez áll: 

A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban"

Nem csak a színpadon alakított remekül, hanem a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

