Megrendítő látvány: így néz ki a tragikusan elhunyt színésznő sírja

Koós Boglárka temetése nem volt nyilvános. Mostanáig azt sem lehetett tudni, melyik sírkertben helyezték örök nyugalomra a tragikus sorsú művészt. A BTI Temetőséták látogatói csoport Facebook-oldalán azonban megjelent egy fotó, amely szerint a Farkasréti temetőben temették el.

Koós Boglárka búcsúlevelet írt a halála előtt (Fotó: Budaörsi Latinovits Színház)

Elsőként írtuk meg, hogy Hartai Petra színésznő megpróbált bejutni kolléganője, a Budaörsi Latinovits Színházban dolgozó Koós Boglárka otthonába egy szeptemberi reggel. Ő talált rá a színésznőre, aki öngyilkosságot követett el, felakasztotta magát az albérletben. Levágta a kötélről, ami után az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe került a tehetséges színésznő, ahol napokig küzdöttek az életéért, hiába. Koós Boglárka halála az egész országot megrázta. Olyannyira, hogy azóta a hazai színházakban minden eddiginél komolyabban veszik a mentálhigiéniás segítségnyújtást és a lelki egészség fontosságát - írja a Bors.

Koós Boglárka elbúcsúzott

Korábbi megszólalásaiban Koós Boglárka gyakran beszélt arról, hogy rendkívül érzékeny alkat, akit belső vívódások kísérnek. A tragédia előtt búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben úgy fogalmazott: elfáradt. Szakértők szerint az ilyen események feldolgozása rendkívüli lelki terhet jelent, különösen azok számára, akik érzelmileg közel álltak az érintetthez. Az eset sajnos nem tekinthető egyedinek: napjainkban sokan küzdenek depresszióval, amelyből megfelelő szakember segítsége nélkül rendkívül nehéz kiutat találni.

Az is nagyon fontos, hogy a színésznőnek volt egy komoly depresszív fázisa, amivel, ha megfelelő, akár kórházi-pszichiátriai ellátást kap, ki tudják szűrni a szuicid, tehát az öngyilkossági veszély lehetőségét, és akkor a kezelést is úgy tudják megválasztani, hogy ez a jövőben elkerülhető legyen”

– árulta el Drelyó Ágnes pszichológus a bulvárlapnak, hozzátéve: a valódi öngyilkosok ritkán adnak jelzéseket, nagyon nehéz észrevenni a problémát.

„Szeretünk Bogi”

A közösségi oldalon található csoportban a fakeresztről osztotta meg képet, amin egy fekete-fehér fotó mellett a következő üzenet állt: Szeretünk Bogi.