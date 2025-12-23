Megrendítő látvány: így néz ki a tragikusan elhunyt színésznő sírja

Koós Boglárka temetése nem volt nyilvános. Mostanáig azt sem lehetett tudni, melyik sírkertben helyezték örök nyugalomra a tragikus sorsú művészt. A BTI Temetőséták látogatói csoport Facebook-oldalán azonban megjelent egy fotó, amely szerint a Farkasréti temetőben temették el.
Elsőként írtuk meg, hogy Hartai Petra színésznő megpróbált bejutni kolléganője, a Budaörsi Latinovits Színházban dolgozó Koós Boglárka otthonába egy szeptemberi reggel. Ő talált rá a színésznőre, aki öngyilkosságot követett el, felakasztotta magát az albérletben. Levágta a kötélről, ami után az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe került a tehetséges színésznő, ahol napokig küzdöttek az életéért, hiába. Koós Boglárka halála az egész országot megrázta. Olyannyira, hogy azóta a hazai színházakban minden eddiginél komolyabban veszik a mentálhigiéniás segítségnyújtást és a lelki egészség fontosságát - írja a Bors.
Koós Boglárka elbúcsúzott
Korábbi megszólalásaiban Koós Boglárka gyakran beszélt arról, hogy rendkívül érzékeny alkat, akit belső vívódások kísérnek. A tragédia előtt búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben úgy fogalmazott: elfáradt. Szakértők szerint az ilyen események feldolgozása rendkívüli lelki terhet jelent, különösen azok számára, akik érzelmileg közel álltak az érintetthez. Az eset sajnos nem tekinthető egyedinek: napjainkban sokan küzdenek depresszióval, amelyből megfelelő szakember segítsége nélkül rendkívül nehéz kiutat találni.
Az is nagyon fontos, hogy a színésznőnek volt egy komoly depresszív fázisa, amivel, ha megfelelő, akár kórházi-pszichiátriai ellátást kap, ki tudják szűrni a szuicid, tehát az öngyilkossági veszély lehetőségét, és akkor a kezelést is úgy tudják megválasztani, hogy ez a jövőben elkerülhető legyen”
– árulta el Drelyó Ágnes pszichológus a bulvárlapnak, hozzátéve: a valódi öngyilkosok ritkán adnak jelzéseket, nagyon nehéz észrevenni a problémát.
„Szeretünk Bogi”
A közösségi oldalon található csoportban a fakeresztről osztotta meg képet, amin egy fekete-fehér fotó mellett a következő üzenet állt: Szeretünk Bogi.
Érdekességként említik, hogy a tavaly májusban elhunyt Tompos Kátya sírján is ugyanaz a felirat olvasható. A kereszten a „Szeretünk Kátya” szöveg áll, nem messze Koós Boglárka nyughelyétől.
Ígéretes karriert törhet derékba az öngyilkossági kísérlet
Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon. A 27 éves színésznő tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba, amelynek oldalán ez áll:
A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban"
Nem csak a színpadon alakított remekül, hanem a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.