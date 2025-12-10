A jövő már itt van: repülő autót kaptak lencsevégre Nagyváradon

Amikor valaki azt mondta, hogy 2025-ben repülő autók lesznek, nem egészen így gondolhatta. Nagyváradon egy személyautó akkora sebességgel hajtott a körforgalomba, hogy a jármű szó szerint a levegőbe emelkedett, és átrepült a körforgalmon, majd két másik gépkocsi felett ért földet. A történteket egy közeli biztonsági kamera is rögzítette – írta a Borsonline.hu.

Nehéz eldönteni, hogy ez a Batmobil legújabb kiadása vagy csak egy körforgalom felett átrepülő autó

Fotó: TikTok/Maszol

Valóra váló sci-fi és körforgalom felett (át)repülő autók

A baleset során az autó sofőrje beszorult a járműbe, ezért a helyszínre érkező tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. Az 55 éves férfit a mentők könnyebb és közepes sérülésekkel látták el, majd további kivizsgálásra kórházba szállították. A rendőrség vizsgálata szerint a sofőr nem volt alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt a baleset idején.

Sajtóértesülések szerint a férfi cukorbeteg, és a volán mögött sokkot kapott, ami miatt nem tudott megfelelően reagálni az előtte kialakult forgalmi helyzetre.

Egy közúti vita tragikus fordulatot vett hétfőn a város egyik forgalmas útján. A vita során az egyik autós kiabálni kezdett a másik jármű vezetőjével, majd hirtelen fegyvert rántott, és lövést adott le vitapartnerére. Részletek az Origo.hu oldalán.