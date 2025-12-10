Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes fordulat! Zelenszkij bejelentése sokkolta a világot

Veszély!

Kiadták a riasztást, pusztító megaföldrengés jön

baleset

A jövő már itt van: repülő autót kaptak lencsevégre Nagyváradon

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán este rendkívüli közúti baleset történt Nagyváradon. Az autó szó szerint átrepült a körforgalom felett – így most már hivatalosan is kijelenthetjük, hogy 2025-ben a repülő autók tényleg léteznek… legalább Nagyváradon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetrepülő autórohamkörforgalomsofőr

Amikor valaki azt mondta, hogy 2025-ben repülő autók lesznek, nem egészen így gondolhatta. Nagyváradon egy személyautó akkora sebességgel hajtott a körforgalomba, hogy a jármű szó szerint a levegőbe emelkedett, és átrepült a körforgalmon, majd két másik gépkocsi felett ért földet. A történteket egy közeli biztonsági kamera is rögzítette – írta a Borsonline.hu.

Nehéz eldönteni, hogy ez a Batmobil legújabb kiadása vagy csak egy körforgalom felett átrepülő autó
Nehéz eldönteni, hogy ez a Batmobil legújabb kiadása vagy csak egy körforgalom felett átrepülő autó
Fotó: TikTok/Maszol

Valóra váló sci-fi és körforgalom felett (át)repülő autók

A baleset során az autó sofőrje beszorult a járműbe, ezért a helyszínre érkező tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. Az 55 éves férfit a mentők könnyebb és közepes sérülésekkel látták el, majd további kivizsgálásra kórházba szállították.  A rendőrség vizsgálata szerint a sofőr nem volt alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt a baleset idején. 

Sajtóértesülések szerint a férfi cukorbeteg, és a volán mögött sokkot kapott, ami miatt nem tudott megfelelően reagálni az előtte kialakult forgalmi helyzetre.

Egy közúti vita tragikus fordulatot vett hétfőn a város egyik forgalmas útján. A vita során az egyik autós kiabálni kezdett a másik jármű vezetőjével, majd hirtelen fegyvert rántott, és lövést adott le vitapartnerére. Részletek az Origo.hu oldalán.

@maszol.ro ⚠Repülő autó⚠️ 💥A körforgalomban repült át egy jármű, több másik felett. A sofőrnek szerencsére nincs komoly baja, roham okozta a balesetet. Videó forrása: Bihor Online #Maszol #ErdélyiHírek #Baleset #Nagyvárad #Közlekedés ♬ original sound - Maszol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!