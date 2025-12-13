Nem tévedés, a képen látható körözött bűnöző neve Dániel

A körözési fotón látható Miklós Dániel ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság bocsátott ki elfogatóparancsot személyi szabadság megsértése bűntette miatt. A körözött férfi női ruhában, kisminkelve szerepel a rendőrségi nyilvántartásban – szúrta ki a Baon.hu.

A körözött Miklós Dániel nőnek öltözve, kisminkelve bujkál Fotó: Police.hu

A körözött férfi adatai

Miklós Dániel Kecskeméten született 1996. október 17-én. A körözést személyi szabadság megsértése miatt rendelték el vele szemben.

A hatóságok azt kérik, hogy aki felismeri vagy tud valamit Miklós Dániel tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget. A bejelentés névtelenül is megtehető a 112-es segélyhívón.

