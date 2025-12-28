Két legyet ütöttek egy csapásra a fővárosi rendőrök

December 19-én reggel a budapesti rendőrök a VI. kerületi Király utcában léptek akcióba, miután megtudták, hogy két körözött férfi tartózkodik a lakásban – számolt be róla a Tények.hu.

A körözött férfiakat a Király utcában fogták el a rendőrök

Fotó: TV2 Tények

Két körözött egy csapásra

A 45 éves R. Csabát az épület környékén, az utcán fogták el, míg az 56 éves N. Sándort a lakáson belül kapták el. Mindkettejüknél kábítószert találtak. R. Csabát korábban két elfogatóparancs alapján keresték járművezetés eltiltás hatálya alatti szabálysértések és kapcsolati erőszak miatt, N. Sándort pedig lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés miatt.

Az intézkedés után mindkét férfit előállították, kábítószer birtoklása miatt külön eljárás indult ellenük.

R. Csabát a kihallgatása után a büntetés-végrehajtási intézetbe vitték, N. Sándort pedig a bíróság elé állítják.