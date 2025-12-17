Illegális kozmetikai beavatkozásokat végző kuruzslóra csapott le a rendőrség

A saját szalonjában pénzért szépészeti beavatkozásokat hajtott végre az a büntetlen előéletű 23 éves kozmetikus, aki orvosi végzettség nélkül hialuronsavas ajakfeltöltést is bevállalt. A fiatal kuruzslónő lebukásáról a Beol.hu számolt be.

Engedély és képesítés nélkül végzett szépészeti beavatkozásokat a kuruzsló Fotó: Illusztráció (Youssef Labib/Pexels)

Képesítés és engedély nélkül dolgozott a kuruzsló

A Békés vármegyei hírportál beszámolója szerint a békéscsabai kozmetikus sem egészségügyi szakképesítéssel, sem működési engedéllyel nem rendelkezett, de még felelősségbiztosítása sem volt. Ennek ellenére pénzért végzett olyan beavatkozásokat, amelyek kizárólag szakorvos által végezhetők.

Az ügyben hatósági ellenőrzés indult, amelynek során kiderült: a fiatal nő jogosulatlan egészségügyi tevékenységet folytatott, és ezzel vendégei testi épségét is veszélyeztette. Az eset újra ráirányítja a figyelmet az illegálisan végzett szépészeti beavatkozások súlyos kockázataira.

Magyarországon a töltőanyagokkal és egyéb fillerekkel – így különösen hialuronsavval – végzett ráncfeltöltés, ajakdúsítás és arcfeltöltés, továbbá a botulinumtoxin-kezelések, valamint a bioszálas kontúrterápiás beavatkozások jogszabály szerint szakorvosi kompetenciába tartozó egészségügyi tevékenységek. Ezek elvégzésére kizárólag megfelelő szakorvosi képesítéssel rendelkező égés- és plasztikai sebészek, illetve bőr- és nemibeteg gyógyász-kozmetológusok jogosultak. Ennek megfelelően ezen beavatkozások kozmetikus által történő végzése nem megengedett.

Közösségi oldalon hirdette az illegális beavatkozásokat, vádat emeltek ellene

Internetes közösségi oldalakon reklámozta tiltott tevékenységét az a kozmetikus, akinek ügyében hatósági ellenőrzés és rendőri intézkedés is történt. Közérdekű bejelentés nyomán a Békés Vármegyei Kormányhivatal szakemberei tavaly novemberben vizsgálódtak, az eljárás során pedig kiderült: a nő jogosulatlanul végzett esztétikai beavatkozásokat.

A nyomozás megállapította, hogy a kozmetikus öt vendégtől összesen 511 ezer forintot vett át hialuronsavas ajakdúsításért, amelyet szakképesítés nélkül végzett el.

Kuruzslás miatt vádat emeltek

Az ügyben a Békéscsabai Járási Ügyészség kuruzslás bűntette miatt emelt vádat. A vádirat pénzbüntetés kiszabására, valamint az illegális beavatkozásokból származó 511 ezer forint erejéig vagyonelkobzás elrendelésére tesz indítványt. Az ügyészség szerint a nő tevékenysége súlyosan sértette az egészségügyi szabályokat, és veszélyeztette a vendégek testi épségét.