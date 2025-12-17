Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Jajj!

Putyin bejelentést tett a bolygópusztító szuperfegyverről

kuruzsló

Illegális kozmetikai beavatkozásokat végző kuruzslóra csapott le a rendőrség

9 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csupán kozmetikus-technikus volt, mégis orvos-szépészeti beavatkozásokat végzett. Újabb kuruzsló, aki szakképesítés nélkül húzta csőbe a gyanútlan áldozatait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kuruzslószépségiparképesítésügyészségajakfeltöltéskozmetikustilosengedélykliensfelelősségbiztosítás

A saját szalonjában pénzért szépészeti beavatkozásokat hajtott végre az a büntetlen előéletű 23 éves kozmetikus, aki orvosi végzettség nélkül hialuronsavas ajakfeltöltést is bevállalt. A fiatal kuruzslónő lebukásáról a Beol.hu számolt be. 

kuruzsló
Engedély és képesítés nélkül végzett szépészeti beavatkozásokat a kuruzsló Fotó: Illusztráció (Youssef Labib/Pexels)

Képesítés és engedély nélkül dolgozott a kuruzsló

A Békés vármegyei hírportál beszámolója szerint a békéscsabai kozmetikus sem egészségügyi szakképesítéssel, sem működési engedéllyel nem rendelkezett, de még felelősségbiztosítása sem volt. Ennek ellenére pénzért végzett olyan beavatkozásokat, amelyek kizárólag szakorvos által végezhetők.

Az ügyben hatósági ellenőrzés indult, amelynek során kiderült: a fiatal nő jogosulatlan egészségügyi tevékenységet folytatott, és ezzel vendégei testi épségét is veszélyeztette. Az eset újra ráirányítja a figyelmet az illegálisan végzett szépészeti beavatkozások súlyos kockázataira.

Magyarországon a töltőanyagokkal és egyéb fillerekkel – így különösen hialuronsavval – végzett ráncfeltöltés, ajakdúsítás és arcfeltöltés, továbbá a botulinumtoxin-kezelések, valamint a bioszálas kontúrterápiás beavatkozások jogszabály szerint szakorvosi kompetenciába tartozó egészségügyi tevékenységek. Ezek elvégzésére kizárólag megfelelő szakorvosi képesítéssel rendelkező égés- és plasztikai sebészek, illetve bőr- és nemibeteg gyógyász-kozmetológusok jogosultak. Ennek megfelelően ezen beavatkozások kozmetikus által történő végzése nem megengedett.

Közösségi oldalon hirdette az illegális beavatkozásokat, vádat emeltek ellene

Internetes közösségi oldalakon reklámozta tiltott tevékenységét az a kozmetikus, akinek ügyében hatósági ellenőrzés és rendőri intézkedés is történt. Közérdekű bejelentés nyomán a Békés Vármegyei Kormányhivatal szakemberei tavaly novemberben vizsgálódtak, az eljárás során pedig kiderült: a nő jogosulatlanul végzett esztétikai beavatkozásokat.

A nyomozás megállapította, hogy a kozmetikus öt vendégtől összesen 511 ezer forintot vett át hialuronsavas ajakdúsításért, amelyet szakképesítés nélkül végzett el.

Kuruzslás miatt vádat emeltek

Az ügyben a Békéscsabai Járási Ügyészség kuruzslás bűntette miatt emelt vádat. A vádirat pénzbüntetés kiszabására, valamint az illegális beavatkozásokból származó 511 ezer forint erejéig vagyonelkobzás elrendelésére tesz indítványt. Az ügyészség szerint a nő tevékenysége súlyosan sértette az egészségügyi szabályokat, és veszélyeztette a vendégek testi épségét.

Belehalt két szépészeti kezelésbe egy turista Törökországban

A férfi szépészeti turizmus céljából érkezett Isztambulba múlt héten. Előbb Fulya negyedben hajbeültetésen esett át, majd másnap a város Ayazaga körzetében egy fogászati kezelést is igénybe vett. A beavatkozást követően váratlanul rosszul lett, de a kórházban sem tudták megmenteni az életét. Ha érdeklik az ügy részletei, kattintson az Origóra!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!