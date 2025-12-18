Falat nyalogatva jelez Pascal, a kábítószer-kereső kutya

Pascalt már egészen kiskorában kiszúrták a szakértők az alomból, hiszen hamar kiderült, hogy patkányirtás helyett a kábítószer-keresés lesz az igazi hivatása. Bár a kutya kamaszként próbára tette gazdái türelmét, a gondos nevelés és a belé vetett hit végül meghozta a gyümölcsét, így a drogdílereknek van oka a félelemre a tehetséges ebtől – írta a Beol.hu.

Pascal sikeres a vizsgák után kábítószer-kereső kutyaként fog munkába állni

Fotó: Patkányvadász/Facebook

Drog-kereső kutya lett patkányvadász helyett

Pascal kiképzése során adódtak furcsa pillanatok, amikor az oktatók értetlenül álltak az előtt, hogy a keresőmunka közben miért kezdi el nyalni a falat. Gazdái, a békéscsabai patkányvadászok azonban csak nevettek a dolgon, hiszen tudták: ez a különös szokás családi örökség, amellyel felmenői is a rejtőzködő zsákmányt jelezték a beton alatt.

A genetikai kód végül nem akadályt, hanem különleges kommunikációs eszközt jelentett a szolgálat során. A szakértő kiképzőnek, Kerekes Anitának köszönhetően sikerült a legtöbbet kihozni a kezdetben fegyelmezetlen „ördögfiókából”, aki mostanra magabiztosan vág bele a rendőrségi munkába.

A szolgálati ebek és a házi kedvencek számára az év legstresszesebb időszaka a szilveszter, ezért a rendőrség idén még szigorúbb fellépést ígér a pirotechnikai eszközökkel visszaélőkkel szemben. Míg Pascal és négylábú társai a biztonságunkért dolgoznak, a hatóságok Budapest-szerte új korlátozásokkal igyekeznek megvédeni az állatokat és a lakosság nyugalmát a robbanásoktól.