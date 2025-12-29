Hírlevél
sérülés

Durva verekedés egy kutya miatt: arccsonttörés lett a vége

Egy szóváltás vezetett fizikai összetűzéshez Siófokon, ahol egy férfi arccsontja eltört. A vita oka egy kutya volt, ami miatt a szomszédok között durva veszekedés alakult ki.
Egy kutya miatt kirobbant szóváltás végül tettlegességbe torkollott Siófokon: a vita miatt két pofon is elcsattant, az egyik résztvevő pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A Siófoki Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy húszas éveiben járó férfi ellen, aki szomszédjával került összetűzésbe – írta a Sonline.hu.

Egy kutya miatt verekedtek össze
Fotó:  Pixabay 

Egy kutya miatt tört ki a vita

A vád szerint a férfi augusztusban, ittas állapotban kiabált át a szomszédjához, mert sérelmezte, hogy az nem megfelelően bánt korábbi kutyájával. A sértett, aki vendégekkel tartózkodott az udvaron, próbálta csillapítani a hangulatot, de a részeg férfi elvesztette önuralmát, és a vita hevében kétszer ököllel arcul ütötte a szomszédját. Az ütés következtében a sértett elesett, és arccsontja megsérült; a sérülései hat hét alatt gyógyultak.

A bíróság súlyos testi sértés bűntette miatt hallgathatja meg a férfit, akire akár felfüggesztett börtönbüntetés is kiszabható.

 

 

