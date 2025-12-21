Aradon nem a rozsda, hanem egy kutyafalka eszi az autókat

Nem mindennapi látvány fogadta az aradi autótulajdonosokat az elmúlt hetekben. A parkoló járműveken furcsa sérülések jelentek meg. Karmolások, harapásnyomok, benyomódott elemek. A meglepett gazdák hamar rájöttek, hogy nem emberi rongálásról van szó, mert a tettes egy kóbor kutyafalka – írta a MASZOL.

Autóban tesz kárt egy kóbor kutyafalka

Fotó: Pexels (illusztráció)

Helyi lakosok fotókkal és videókkal dokumentálták a károkat, amelyek szerint ugyanaz a falka legalább hét autóban tett kárt. A felvételeken jól látható, ahogy az ebek az autók körül mozognak, néhol kifejezetten kóstolgatva a lökhárítókat és sárvédőket.

A kutyafalka már jelentős károkat okozott

A feltételezések szerint a kutyák nem szórakozásból randalíroznak. Elképzelhető, hogy a hideg elől az autók alá húzódó macskákat vették üldözőbe, és közben estek áldozatul a járművek. A végeredmény azonban így is bosszantó: a javítási költségek több ezer euróra rúghatnak.

A történtek jogi vonatkozásai sem elhanyagolhatók. Egy helyi ügyvéd szerint a károsultak akár az önkormányzat ellen is felléphetnek, ha bebizonyosodik, hogy a kóbor kutyák felügyelet nélkül voltak. A lakók ugyanakkor attól tartanak, hogy az ügy csak akkor kap igazán figyelmet, ha komolyabb baj történik.

A rendőrség már vizsgálódik, két kutyát befogtak és az egyik állat gazdáját is azonosították. A hatóságok hangsúlyozták az is, hogy ha az ebeknek van tulajdonosa, a rongálásért ő felel.

Aradon az autókat rongálják a kóbor kutyák, de Baranyában már rettegésben tartják a lakosságot is.