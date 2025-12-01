Kétmilliós bírság kerül a karácsonyfa alá ebben a családi házban

A Fehérvárcsurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője hatósági eljárást indított egy csókakői lakos ellen, akinek kutyái a szomszéd portájára szökve több baromfit pusztítottak el, ráadásul az ingatlan tulajdonosára is rátámadtak. Mivel a szóban forgó ebek korábban is megtámadtak és széttéptek egy pórázon sétáltatott kistestű kutyát, a jegyző 2 250 000 forintnyi állatvédelmi bírságot szabott ki a felelőtlen gazdára – írta a Feol.hu. A helyiek megdöbbentek, hogy ilyen sokba került a kutyatámadás az ebek gazdáinak.

Rekordbírság kutyatámadás miatt

A kirótt 2 250 000 forintos bírság összegét sokan túlzásnak találták, ám a község jegyzője elmondta, hogy a büntetés mértékét jogszabály írja elő és nem egyéni döntés alapján születik. A jegyző a Feol.hu-nak nyilatkozva azt ígérte, hogy levezeti, hogyan jött ki az összeg, ám nem jutott sokáig. Annyi azonban kiderült: az alapbírság 75 ezer forint ebben az esetben, ám ezt a súlyosbító tényezők miatt fel kellett szorozni. Ha a számológépünk nem csal, akkor végül 30-al szorozta meg ezt az összeget a jegyző.

A csókakői esetnél két fő elemet kellett figyelembe venni: a közterületre szökést és az emberre támadást. A jegyző kiemelte, ha egy állat valakinek a testi épségét veszélyezteti, nincs helye figyelmeztetésnek, minden körülmények között bírságot kell kiszabni. Bár a gazda korábban már kapott figyelmeztetést (mivel kutyái máskor is támadtak, korábban Fehérvárcsurgón egy postásnak is nekimentek), a mostani, több mint 2 milliós bírság összegének megállapításakor csak a legutóbbi eset súlyosságát vették figyelembe. A jegyző hozzáfűzte, a kirótt büntetést a bíróságon lehet vitatni.

