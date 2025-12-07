Valaki szó szerint letáncolta a lábát a szombat esti buliban

Az „Egerben láttam, hallottam” közösségi csoportban terjedt el annak a szombat esti eseménynek a fotója, amely arra utalt, hogy a partizás néha rendkívül váratlan fordulatot vehet. A Semmelweis bölcsőde melletti kukánál ugyanis egy járókelő egy magányos műlábra bukkant – írta a Heol.hu.

Furcsa meglepetés várta reggel az arra járókat, mikor egy gazdátlan műláb "integetett" nekik a földön

Fotó: Egerben láttam, hallottam/Facebook

Műláb nélkül ment haza valaki

A bölcsőde melletti füves területen talált művégtag látványa – mely úgy hevert ott, mintha csak egy fárasztó táncos éjszaka után pihenne – azonnal beindította az internetezők fantáziáját.

A közösségi médiában megjelenő fotó alatt egymást érték a találgatások és a vicces kommentek. ,,Nem vette észre, hogy láb nélkül ment haza?", ,,Jól kirúghatott a hámból!'' – olvasható egy hozzászólásokban, míg egy másik szerint: ,,És lőn csoda, csak egy buli kell, és máris kinő az ember lába!" A talányos tárgy még napokig foglalkoztatja majd a helyieket.

Míg Egerben egy műláb sorsa tartja lázban a helyieket, a szombat esti buli utáni ámokfutás súlyos következményekkel járt máshol. Egy fiatal férfi ugyanis drogos őrjöngéssel terrorizált egy lakótelepet, törést-zúzást hagyva maga után, ami miatt a lakók rettegve hívták a rendőrséget és a pszichiátriát.