Nem akármire készül a börtönviselt Lagzi Lajcsi

A börtönt is megjárt celeb számára a karácsony nem a csillogásról szól, inkább az „adásról", örömről, no meg azokról az apró pillanatokról, amelyek valódi értéket hordoznak. Lagzi Lajcsi idén is jótékonysági fellépéssel indította az adventi időszakot, ahol a mosolyok és a közös élmények kerültek a középpontba. Most viszont már a nagy visszatérésre is készül. Szilveszterkor ugyanis újra képernyőre kerül a Dáridó teljesen megújult formában. A legendás műsor a TV2 nézőit várja majd az év utolsó estéjén, ahogy megszokhattuk, Lagzi Lajcsival.
Lagzi Lajcsi: „Ezek nekem örömzenék”
Karácsony előtt a zenész a Gundel Étterem vendége volt, ahol egy jótékonysági program keretében sérült, intézeti gyermekeket láttak vendégül. A celeb nemcsak jelenlétével, hanem zenével és énekkel is igyekezett örömet szerezni a kicsiknek.
Mikulás-sapkában trombitáltam és énekeltem nekik. Ezek az alkalmak nekem örömzenék. Amikor a gyerekek azt mondták, hogy biztos engem küldött a Mikulás, mert trombitálni is tudok, az nagyon szíven ütött"
– mesélte mosolyogva a Borsnak.
Lagzi Lajcsi felidézte: az egyik kisfiú különösen emlékezetes pillanatot szerzett számára, amelyet sokáig magával visz majd az ünnepek után is.
Elkezdett szájdobolni, olyan ügyesen, hogy mindenki megtapsolta. A végén pedig megköszönte, hogy előadhatta. Ezek azok a pillanatok, amik miatt az ember tudja, hogy jó helyen van"
– mesélte.
Dáridót követelt a tömeg
Lajcsi Gárdra utazott az utolsó adventi gyertya meggyújtására. Csak egy ünnepi trombitaszólóra kérték fel, de a téren összegyűlt közönség hamar egyértelművé tette: ha már színpadra áll, teljes műsort szeretnének, amibe bele is ment a celeb. Az esemény igazi népünnepéllyé vált.
Felcsendült
- a Harang szól a kisfalukban,
- a Csendes éj,
- a Majd ha nem leszek,
- a Sok pénzem és
- az Aranyeső is.
Öt-tíz perces műsort terveztünk, végül majdnem egyórás koncert lett belőle. Gulyásleves, éneklés, beszélgetés, a végén még tánc is volt. Igazi ünnepi hangulat alakult ki"
– idézte fel Lagzi Lacsi.
Szilveszterkor visszatér, amire egy ország várt
Lajcsi szerint a Dáridó soha nem egyszerű dalcsokor volt, hanem önálló szórakoztatási műfaj: közös élmény, amely összehozza az embereket. Éppen ezért mindig azokat a slágereket játssza, amelyeket a közönség hallani szeretne. Ez a szemlélet határozza meg a mostani visszatérést is.
A zenész szilveszterkor hosszú évtizedek után újra a TV2 képernyőjén vezeti a Dáridót,
amely ezúttal teljesen megújult formában érkezik.
Új díszlet, friss hangszerelés és látványos produkciók készülnek, miközben a műsor megőrzi azt a hangulatot, amely legendává tette.
A színpadon számos ismert fellépő csatlakozik hozzá: a TNT, Peter Srámek, a Bon-Bon, Zoltán Erika és az Irigy Hónaljmirigy is.
A műsor készítésében az énekes teljes alkotói szabadságot kapott. Elárulta: a forgatókönyvet nem kevesebb mint tizenötször írta át, hogy a szilveszteri adás valóban méltó legyen a Dáridó nevéhez, meg ahhoz az örökséghez, amelyet a műsor az elmúlt évtizedekben jelentett a nézőknek.
Ez nem egy régi formátum újra melegítése lesz. Új díszlet, új hangszerelések, nagyszabású show, egy 2026-hoz méltó Dáridó. A műsort legalább tizenötször átírtam, a tizenhatodik lett a végleges. Teljes alkotói szabadságot kaptam, ez hatalmas felelősség, de óriási lehetőség is. Az, hogy ma is ennyien kíváncsiak rám, számomra a legnagyobb visszajelzés. Karácsonykor adni, szilveszterkor pedig együtt ünnepelni, ennél szebb lezárása nem is lehet az évnek"
– árulta el a zenész, aki tehát a szilveszteri tévés program főszereplője lesz.
A zenészt 2022 végén bűnösnek találták gáz-, víz- és áramlopás ügyében, ami miatt három és fél évnyi börtönbüntetést szabott ki rá a bíróság.