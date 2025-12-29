Nem akármire készül a börtönviselt Lagzi Lajcsi

A börtönt is megjárt celeb számára a karácsony nem a csillogásról szól, inkább az „adásról", örömről, no meg azokról az apró pillanatokról, amelyek valódi értéket hordoznak. Lagzi Lajcsi idén is jótékonysági fellépéssel indította az adventi időszakot, ahol a mosolyok és a közös élmények kerültek a középpontba. Most viszont már a nagy visszatérésre is készül. Szilveszterkor ugyanis újra képernyőre kerül a Dáridó teljesen megújult formában. A legendás műsor a TV2 nézőit várja majd az év utolsó estéjén, ahogy megszokhattuk, Lagzi Lajcsival.

Lagzi Lajcsi nagyon készül a szilveszteri műsorára

(Fotó: Kovács Dávid/Bors)

Lagzi Lajcsi: „Ezek nekem örömzenék”

Karácsony előtt a zenész a Gundel Étterem vendége volt, ahol egy jótékonysági program keretében sérült, intézeti gyermekeket láttak vendégül. A celeb nemcsak jelenlétével, hanem zenével és énekkel is igyekezett örömet szerezni a kicsiknek.

Mikulás-sapkában trombitáltam és énekeltem nekik. Ezek az alkalmak nekem örömzenék. Amikor a gyerekek azt mondták, hogy biztos engem küldött a Mikulás, mert trombitálni is tudok, az nagyon szíven ütött"

– mesélte mosolyogva a Borsnak.

Lagzi Lajcsi felidézte: az egyik kisfiú különösen emlékezetes pillanatot szerzett számára, amelyet sokáig magával visz majd az ünnepek után is.

Elkezdett szájdobolni, olyan ügyesen, hogy mindenki megtapsolta. A végén pedig megköszönte, hogy előadhatta. Ezek azok a pillanatok, amik miatt az ember tudja, hogy jó helyen van"

– mesélte.

Galambos Lajos börtönbüntetése után fájdalmas dolgot tapasztalt meg, sokan hátat fordítottak neki a szakmában, de páran kitartottak mellette (Fotó: Markovics Gábor)

Dáridót követelt a tömeg

Lajcsi Gárdra utazott az utolsó adventi gyertya meggyújtására. Csak egy ünnepi trombitaszólóra kérték fel, de a téren összegyűlt közönség hamar egyértelművé tette: ha már színpadra áll, teljes műsort szeretnének, amibe bele is ment a celeb. Az esemény igazi népünnepéllyé vált.

Felcsendült

a Harang szól a kisfalukban,

a Csendes éj,

a Majd ha nem leszek,

a Sok pénzem és

az Aranyeső is.

Öt-tíz perces műsort terveztünk, végül majdnem egyórás koncert lett belőle. Gulyásleves, éneklés, beszélgetés, a végén még tánc is volt. Igazi ünnepi hangulat alakult ki"

– idézte fel Lagzi Lacsi.

Galambos Lajos Dáridó című műsora 1988-ban indult és most lesz a nagy visszatérése (Fotó: Mediaworks Archívum)

Szilveszterkor visszatér, amire egy ország várt

Lajcsi szerint a Dáridó soha nem egyszerű dalcsokor volt, hanem önálló szórakoztatási műfaj: közös élmény, amely összehozza az embereket. Éppen ezért mindig azokat a slágereket játssza, amelyeket a közönség hallani szeretne. Ez a szemlélet határozza meg a mostani visszatérést is.

A zenész szilveszterkor hosszú évtizedek után újra a TV2 képernyőjén vezeti a Dáridót,

amely ezúttal teljesen megújult formában érkezik.

Új díszlet, friss hangszerelés és látványos produkciók készülnek, miközben a műsor megőrzi azt a hangulatot, amely legendává tette.

A színpadon számos ismert fellépő csatlakozik hozzá: a TNT, Peter Srámek, a Bon-Bon, Zoltán Erika és az Irigy Hónaljmirigy is.