Nem fogja elhinni, kivel karácsonyozik Lagzi Lajcsi

Lagzi Lajcsi az elmúlt időszakban sokat változott, leginkább abban, hogy ma már kevesebbel is beéri. Visszatekintve úgy látja: amikor a fellépések ritmusa diktálta a mindennapjait, olyan döntéseket is hozott, amelyekre nem szívesen emlékszik vissza. Drága órák, luxusautók, fölösleges tárgyak: mindezek egy időben természetes részei voltak az életének, ma viszont már egyértelmű számára, hogy az igazán fontos dolgokat nem lehet pénzzel megvenni. Ennek szellemében megválik birtoka jelentős részétől, és az egyszerűbb életet választja, amelyben egy sokkal kisebb házban fog élni - írta meg a Blikk.

Lagzi Lajcsi ekkor még szabadon, a tárgyalása elején

Fotó: Csudai Sándor/Origo

Boldog vagyok, hogy ezt meg tudtam a gyerekeimnek teremteni, de már felnőttek, kirepültek. A szüleim is azt tervezték, hogy otthon maradunk, ezért bővítgették a soroksári sváb házat, de sem az öcsém, se én nem laktunk ott. Vágytunk az önállóságra, ahogy most a gyerekeim. Nem lesz szükség ekkora házra, amire amúgy eddig sem volt. Sokat költöttem rá. Ma már egy birtokegyüttes, akkora, mint a Margitsziget. Sokkal kevesebb is elég! A gyönyörű, nagy múltú kúriából elköltözöm a tóparti, 115 négyzetméteres csónakházba. Szeretek vidéken élni, nem akarok visszaköltözni Pestre"

– magyarázta Lagzi Lajcsi, és azt is elárulta, kivel karácsonyozik.

Karácsony Lagzi Lajcsi családja nélkül

Nem a családdal töltöm. Azokat a különleges embereket látogatom meg, akik az életemben fontosak. Ők azok, akikre számíthattam, amikor bajban voltam. Még sosem karácsonyoztam velük, de most viszem a trombitám, és szerenádot adok 8-10 helyen, akár 200 kilométerre egymástól"

– avatta be a Kiskegyedet.

A zenészt 2022 végén bűnösnek találták gáz-, víz- és áramlopás ügyében, ami miatt három és fél évnyi börtönbüntetést szabott ki rá a bíróság.