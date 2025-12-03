Mintegy százan menekültek az utcára a lakástűz elől

Kedd éjfél körül tűz ütött ki Budapest VI. kerületében egy társasház tetőterében, emiatt mintegy száz lakónak kellett sietve elhagynia otthonát és az utcára menekülnie. A lakástűz megfékezésére a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vezetésével hat kerület tűzoltói vonultak ki – írta a Tények.hu.

Melegedő buszokon vártak a lakástűz menekültjei

Fotó: Tények

Megbontották a tetőt, hogy ne terjedjen a lakástűz

A tűzoltók megkezdték a lángok oltását, majd a tűz terjedésének megakadályozása érdekében megbontották a tetőszerkezetet is. Szerencsére minden lakó időben ki tudott menekülni, és a hideg éjszakában melegedő buszokban várhatták, hogy visszatérhessenek otthonaikba. A tűz következtében a társasházban a gázt és az áramot is el kellett zárni. A hatóságok vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a lángok felcsapását.

