Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

Videó

Illegálisan tartott tigrist mentettek Budapesten

láng

Mintegy százan menekültek az utcára a lakástűz elől

Tűz ütött ki egy budapesti társasházban, melynek következtében mintegy száz lakó menekült az utcára. Az éjfél körül keletkezett, feltételezhetően tetőtéri lakástűz okát még vizsgálják a hatóságok.
Kedd éjfél körül tűz ütött ki Budapest VI. kerületében egy társasház tetőterében, emiatt mintegy száz lakónak kellett sietve elhagynia otthonát és az utcára menekülnie. A lakástűz megfékezésére a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vezetésével hat kerület tűzoltói vonultak ki – írta a Tények.hu.

Melegedő buszokon vártak a lakástűz menekültjei
Fotó:  Tények

Megbontották a tetőt, hogy ne terjedjen a lakástűz

A tűzoltók megkezdték a lángok oltását, majd a tűz terjedésének megakadályozása érdekében megbontották a tetőszerkezetet is. Szerencsére minden lakó időben ki tudott menekülni, és a hideg éjszakában melegedő buszokban várhatták, hogy visszatérhessenek otthonaikba. A tűz következtében a társasházban a gázt és az áramot is el kellett zárni. A hatóságok vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a lángok felcsapását.

