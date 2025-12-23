Újabb fordulat a Lakatos Márk-ügyben

Pénteken számoltunk be arról, hogy Hollandiából Magyarországra szállították V. Ferencet, aki ellen a magyar bíróság korábban európai, valamint nemzetközi elfogatóparancsot adott ki emberkereskedelem gyanúja miatt. A férfi neve hónapokkal ezelőtt a Lakatos Márk-botrány miatt került a nyilvánosság elé. Az ügyészség indítványára V. Ferencet harminc napra letartóztatta a nyomozási bíró - a Fővárosi Főügyészség Magyar Nemzetnek küldött válasza szerint. Ez azt jelenti, hogy férfi a karácsonyt és az újévet is rácsok mögött tölti majd. Az ügyben tavaly decemberben egy másik gyanúsítottat is kihallgattak emberkereskedelem gyanújával.

Egy intézetis fiú vallomása robbantotta ki a Lakatos Márk-botrányt

Lakatos Márkról egy egykori intézetis fiú állította azt, hogy évekkel ezelőtt, 15 éves korában szexuális kapcsolatba került vele, ami arra utal, hogy a celeb pedofil. A súlyos vádak Ábrahám Róbert műsorában hangzottak el.

A fiú elmondása szerint egy külön erre a célra működő közvetítő hálózat kereste fel az állami gondozásban élő, nehéz sorsú fiatalokat, akik anyagi helyzetük miatt könnyen kiszolgáltatottá válhattak. Állítása szerint a kiválasztott fiúkat egy közvetítő szállította a megrendelőkhöz, az „átadásért” pedig jutalékot kapott.

A vallomásból az is kiderül, hogy a találkozó előtt drogot is adtak neki, majd a lakásban félelemből olyan dolgokra kényszerült, amelyeket nem akart megtenni.

Elmondása alapján mindezért pénzt és egy pár cipőt kapott.

Lakatos Márk a vádakat határozottan visszautasította.

A Lakatos Márk-botrány kerítője lehet az egyik gyanúsított

A tavaly decemberben meggyanúsított O. P. lehet az a kerítő a Magyar Nemzet információi szerint, aki a fiatal áldozatot kapcsolatba hozhatta Lakatos Márkkal. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák: sem O. P.-t, sem a nemrég Hollandiában elfogott V. Ferencet nem ebben az ügyben, hanem más emberek miatt vonták eljárás alá. Állítólag azok az áldozatok, akik miatt gyanúsítottak lettek, nem kerültek közel Lakatos Márkhoz.

