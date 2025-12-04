Hollandiában kapták el a Lakatos Márkkal összefüggésbe hozott ügy egyik gyanúsítottját

Elfogta a holland rendőrség azt a férfit, aki ellen emberkereskedelem miatt a magyar bíróság korábban európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki – tudta meg a Magyar Nemzet. A botrányt egy egykori intézetis fiú indította el, aki arról számolt be, hogy 15 éves korában Lakatos Márk fajtalankodott vele. A stylist mindvégig tagadta az ellene felhozott vádakat, és jelenleg sem gyanúsítottja a nyomozásnak.

Lakatos Márk-botrány: Hollandiában fogtak el egy újabb gyanúsítottat

Fotó: Facebook/Lakatos Márk

A lap megkeresésére a rendőrség azt írta, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya egy magánszemély feljelentése alapján emberkereskedelem bűntett miatt folytat nyomozást kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben.

Kereket oldott a Lakatos Márk-üggyel összefüggésbe hozható gyanúsított

V. Ferenc ellen Magyarországon 2025 februárjában emberkereskedelem bűntett gyanúja miatt adtak ki elfogatóparancsot, majd mivel felmerült, hogy a férfi külföldre menekülhetett – a BRFK kezdeményezésére – a bíróság április 1-jén európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kibocsátott ellene.

A rendőrség most azt közölte, hogy az 56 éves férfit 2025. szeptember 27-én Hollandiában elfogták, a magyar hatóság pedig kezdeményezte a kiadatását.

Amint fogalmaztak: „a nyomozás és a szükséges eljárási cselekmények továbbra is folyamatban vannak”.

Van a botránynak egy másik érintettje is, vele kapcsolatban ezt közölték:

A büntetőeljárásban tavaly decemberben a sértettel szemben fennálló egyéb hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve, üzletszerűen elkövetett, kétrendbeli emberkereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki és vettek őrizetbe egy 27 éves budapesti férfit”.

Drog, pénz és kényszer a vádak között

Ábrahám Róbert műsorában azt állította azt egykori állami gondozott fiú, hogy amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele Lakatos Márk.

Elmondása szerint drogot adtak neki, majd félelemből olyan dolgokat is meg kellett tennie a baloldali celebbel, amit nem akart. Állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezekért.

A fiú arról is mesélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy a nevelőintézetekben felkutassanak heteroszexuális fiúkat, akiket – jutalékért cserébe – homoszexuális együttlétekre leszállítanak és átadnak a megrendelőknek. Lakatos visszautasította ezeket a fiú állításait.