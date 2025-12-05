Lángra lobbant a bosszú Esztergomban, a kamera mindent rögzített

Esztergomban kedden bilincsben vitték el azt a 29 éves férfit, akinek bosszúvágyát szó szerint lángra lobbantotta egy régi sérelem: november 26-án este szándékosan gyújtott fel egy autót a város egyik csendes lakóövezetében. A tűzeset során senki sem sérült meg, de a jármű teljesen kiégett, és a környék életét felbolygatta a tűz – írta a Borsonline.hu.

Elkapták az esztergomi gyújtogatót, aki haragosa autóját borította lángba

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Harag gyújtotta lángra

A rendőrség gyorsan reagált. A térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid időn belül azonosították az elkövetőt, és sikeresen elfogták. A férfi a kihallgatás során beismerte tettét, és elmondta, hogy egy régi sérelem miatt döntött úgy, hogy bosszúból felgyújtja a járművet.

Az esztergomi férfi ellen rongálás vétségének gyanúja miatt indult eljárás. A hatóságok közleménye szerint az ügy vizsgálata továbbra is folyamatban van.

