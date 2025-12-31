Így élhette túl a magyar nő, amikor a férjét elragadta a lavina az Alpokban

Egy magyar házaspár hótalpas túrára indult az egyik népszerű hegyi útvonalon december 29-én, amikor megtörtént a baj. Az ösvény az olaszországi Dél-Tirolban, Rein in Taufers közelében kezdődik, és alpesi legelőkön át, a Kofler Alm és az Ursprung Alm érintésével a Kasseler Hütte menedékházig vezet. A kirándulók nagyjából 2350 méteres magasságban jártak, amikor megindult feléjük a hó. Mint utólag kiderült, nem egy kiterjedt, óriási lavina volt, csak egy pár méter széles hófolyam, ami magyarázatot adhat arra, hogyan élhette túl a magyar nő. A Blikk információi szerint 52 éves férjétől pár méterre állt és a lezúduló hó széle érte el, a középkorú férfit viszont teljes erővel elsodorta.

Emiatt élhette túl a nő, amikor a férjét elragadta a lavina az Alpokban december 29-én

17 óra elmúlt már, amikor riasztották a hatóságokat. A magyar férfi utáni kutatásba és mentésbe a Sand in Teufersben működő hegyimentő egység is bekapcsolódott. Tájékoztatásuk szerint

a lavina mintegy fél kilométert vitte magával a férfit, miközben egy sziklás szakaszon is átgörgette, végül maga alá temette a hó.

Emiatt alakulhatott ki a gyilkos lavina pont ott, ahol a magyarok voltak

A mentésben részt vevő szakemberek nem zárták ki annak lehetőségét, hogy a magyar túrázók mozgása hozzájárulhatott a lavina megindulásához, ugyanakkor ennek részleteiről nem közöltek bővebb információt. Az viszont biztos, hogy a tragédiában jelentős szerepe lehetett az erős szélnek.

Bár az elmúlt napokban csak csekély havazás volt a térségben, az óránként akár 40 kilométeres széllökések nagy mennyiségű havat halmozhattak fel a lejtőkön, amely végül megcsúszott.

Úgy tudni, a magyar házaspár indulás előtt ellenőrizte az időjárási előrejelzéseket, amelyek kedvező körülményeket, napsütést és mérsékelt légmozgást jeleztek. A tragédia túlélőjét, aki szemtanúja volt férje halálának az Alpokban, a dél-tiroli Riesernock hegyen, most a sürgősségi lelkészi szolgálat szakemberei segítik a történtek feldolgozásában.