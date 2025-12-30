Lavina ölte meg az 52 éves magyar férfit

Megrázó tragédia történt Dél-Tirolban, ahol egy magyar házaspár kirándulása végződött végzetesen. A hegyekben túrázó pár éppen lefelé tartott, amikor váratlanul megindult a hó, és egy lavina elsodorta az 52 éves férfit – írta a Bors.

Lavina sodorta el a magyar túrázót

Forrás: Lysogor Roman/Shutterstock (illusztráció)

A baleset december 29-én történt az Aurina-völgyben, a Riesernock-hegy térségében. A házaspár a népszerű, 8-as számú Arthur Hardegen túraútvonalon haladt, mintegy 2500 méteres magasságban, amikor a lavina hirtelen lecsapott. A hatalmas hótömeg 200–300 méteren keresztül ragadta magával a férfit.

A lavina elsodorta a férfit

A feleség valóságos csodával határos módon megúszta a tragédiát. A lavina csak érintette, de nem sodorta el, így sértetlen maradt. Tehetetlenül nézte végig, ahogy a hó elnyeli a férjét.

A riasztás a késő délutáni órákban, nagyjából 17 óra körül érkezett. A helyszínre az olasz Guardia di Finanza alpesi mentőegysége indult el a Pelikan 2 helikopterrel, a rendőrség és a tűzoltók is csatlakoztak a mentéshez. Mire azonban a mentőcsapatok elérték a hegyoldalt, a magyar turista életét már nem lehetett megmenteni.

Az Aurina-völgy Dél-Tirol azon ritka területei közé tartozik, ahol ilyenkor is vastag, állandó hótakaró borítja a hegyeket. Ez különösen vonzóvá teszi a környéket a síelők és a túrázók számára, ugyanakkor a lavinaveszély is fokozott, főként a magasabban fekvő útvonalakon.

