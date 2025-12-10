Repülő hősök: akcióban a magyar légimentők

Gebei Róbert, a Magyar Légimentők orvos igazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjúban kiemelte: nincs helye a mérlegelésnek, ha a bejelentés súlyos helyzetre utal, a kollégák minden esetben elindulnak a sérültek ellátására. Az igazgató emellett arról is beszélt, hogy miként szervezik a munkát, milyen kihívásokkal szembesülnek, és miért van szükség lelki támogatásra is az életmentő szakemberek számára.

Gebei Róbert, a Magyar Légimentők orvos igazgatója

Fotó: Kurucz Árpád

A szakember beszámolt róla, hogy a magyar légimentés jelenleg kilenc helikopterrel és hét bázissal működik. Hozzátette, a szervezet 2020 januárja óta a Készenléti Rendőrség felügyelete alatt áll, de a szakmai irányítást továbbra is az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) biztosítja.

Országos lefedettsége a légimentőknek

Gebei Róbert elmondta, hogy a mentési riasztásokat továbbra is az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) adja, de a finanszírozás átkerült a rendőrséghez. A hét bázissal (Budaörs, Miskolc, Debrecen, Szentes, Balatonfüred, Marcali, Szekszárd) és kilenc helikopterrel a szervezet lefedi az egész országot. Több helyen, például Miskolcon, Szekszárdon és Marcaliban is új, korszerű bázisokat építettek; Pécsről éppen Szekszárdra költözött az egység a hatékonyabb elérhetőség érdekében.

Az igazgató kiemelte, hogy minden bázison azonos típusú helikopterekkel és felszereléssel dolgoznak, ezzel biztosítva a magas színvonalú ellátást baleset esetén. A személyi állomány 23 pilótából, 28 paramedikusból és 44 orvosból áll, akiknek többsége kórházi munkája mellett, részmunkaidőben szolgál.

Évente átlagosan 3800 riasztásuk van, ami nyáron a Balaton környékén napi hat bevetést is jelenthet. Az esetek fele belgyógyászati (infarktus, stroke), a másik fele súlyos sérültek ellátása. Gebei Róbert hozzátette: idén eddig 150 motorosbalesetnél jártak, ahol az érintettek fele életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Durva baleseteknél megesik, hogy azonnal indulnak és csak a helyszínen mérlegelnek

Fotó: Kurucz Árpád

Mindig a legrosszabbra kell gondolni

Az orvos igazgató elmondta, hogy a helikopterek riasztását a megyei mentésirányítók végzik. Hangsúlyozta, hogy súlyos sérülés, nagy vérveszteség, égés vagy mérgezés esetén van érvényben a hivatalos protokoll.

A mentésirányítónak mindig a legrosszabbra kell gondolnia"

– tette hozzá.