Repülő hősök: akcióban a magyar légimentők

Gebei Róbert, a Magyar Légimentők orvos igazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjúban kiemelte: nincs helye a mérlegelésnek, ha a bejelentés súlyos helyzetre utal, a kollégák minden esetben elindulnak a sérültek ellátására. Az igazgató emellett arról is beszélt, hogy miként szervezik a munkát, milyen kihívásokkal szembesülnek, és miért van szükség lelki támogatásra is az életmentő szakemberek számára.
A szakember beszámolt róla, hogy a magyar légimentés jelenleg kilenc helikopterrel és hét bázissal működik. Hozzátette, a szervezet 2020 januárja óta a Készenléti Rendőrség felügyelete alatt áll, de a szakmai irányítást továbbra is az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) biztosítja.
Országos lefedettsége a légimentőknek
Gebei Róbert elmondta, hogy a mentési riasztásokat továbbra is az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) adja, de a finanszírozás átkerült a rendőrséghez. A hét bázissal (Budaörs, Miskolc, Debrecen, Szentes, Balatonfüred, Marcali, Szekszárd) és kilenc helikopterrel a szervezet lefedi az egész országot. Több helyen, például Miskolcon, Szekszárdon és Marcaliban is új, korszerű bázisokat építettek; Pécsről éppen Szekszárdra költözött az egység a hatékonyabb elérhetőség érdekében.
Az igazgató kiemelte, hogy minden bázison azonos típusú helikopterekkel és felszereléssel dolgoznak, ezzel biztosítva a magas színvonalú ellátást baleset esetén. A személyi állomány 23 pilótából, 28 paramedikusból és 44 orvosból áll, akiknek többsége kórházi munkája mellett, részmunkaidőben szolgál.
Évente átlagosan 3800 riasztásuk van, ami nyáron a Balaton környékén napi hat bevetést is jelenthet. Az esetek fele belgyógyászati (infarktus, stroke), a másik fele súlyos sérültek ellátása. Gebei Róbert hozzátette: idén eddig 150 motorosbalesetnél jártak, ahol az érintettek fele életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Mindig a legrosszabbra kell gondolni
Az orvos igazgató elmondta, hogy a helikopterek riasztását a megyei mentésirányítók végzik. Hangsúlyozta, hogy súlyos sérülés, nagy vérveszteség, égés vagy mérgezés esetén van érvényben a hivatalos protokoll.
A mentésirányítónak mindig a legrosszabbra kell gondolnia"
– tette hozzá.
Ezért ha a bejelentés alapján komoly a helyzet, inkább elindítják a gépet, és csak a helyszínen mérlegelik a visszafordulást. Az igazgató kiemelte, hogy a légimentők nemcsak gyorsak, de a levegőből segítik a földi egységek tájékozódását is. Ezen felül négy éve vezették be a helyszíni vérátömlesztést, amit azóta közel háromszáz esetben alkalmaztak.
Egy légimentő élete és útja
A légimentőknél végzett munka rendkívül magas pszichés terheléssel jár; különösen megrázó gyermekeket érintő halálesetek után a pszichológusok aktívan keresik a kollégákat. Előfordult, hogy a csapatnak húsz perc szünetet kellett tartania egy eset feldolgozására.
A bekerülés a légimentőkhöz rendkívül nehéz: az orvosok és paramedikusok szigorú kiválasztáson esnek át. A pilótákra vonatkozó elvárások még nagyobbak: ezerórányi kapitányi tapasztalatot várnak el, amiből legalább ötszáz órának helikopteresnek kell lennie – ez komoly toborzási kihívást jelent, mivel a katonai és civil repülés között nincs könnyű átjárás. A pilóták 65 éves korig dolgozhatnak, szigorú orvosi felügyelet mellett.
A mentők nemcsak életeket mentenek, hanem folyamatosan edzenek is. A bázisokon konditermek segítik a fizikai felkészültséget, ami elengedhetetlen a nehéz terepen, például hegyvidéki mentések során, ahol felszereléssel a hátukon kell megközelíteniük a sérültet. Gebei Róbert zárásként kifejtette, a légimentést „nem lehet fél szívvel csinálni”, mivel itt mindenki felelős a társáért és a betegért.
