hátba lőtte

Szándékosan hátba lőtte hatéves öccsét egy kilencéves fiú Nagycserkeszen

54 perce
A gyerekek összevesztek, a nagyobbik fiú pedig apjuk elől hagyott fegyverével rálőtt a testvérére. A légpuska lövedéke a kisfiú tüdejébe fúródott, aminek egy részét el is kellett távolítani. Az apa ellen vádat emelt az ügyészség.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfivel szemben, akinek gondatlan magatartása miatt egyik gyermeke életveszélybe került és maradandó fogyatékosságot szenvedett. Az apa 2024 májusában vásárolt egy légpuskát, a hozzá tartozó lőszerekkel együtt. A fegyvert és a lőszereket a kiskorú gyermekeitől elzárva tartotta, azonban 2024. május 18-án elővette, a falnak támasztotta, a lőszereket a teraszon lévő szekrénybe tette, majd elment otthonról – írja közleményében az Ügyészség.hu.

Fotó: illusztráció/Police.hu

Napközben a gyerekek az udvaron játszottak, amikor a kisebbik egy kaviccsal megdobta a másik hasát, aki ezen feldühödött, ezért megtöltötte a légpuskát, és nagyjából 2,5 méter távolságból hátba lőtte hatéves testvérét. 

Kis híján tragédiát okozott az elől hagyott légpuska

A kisfiú a mellkasának hátoldalát ért lövés miatt életveszélyes állapotba került, műtéte során a lövedéket csak a tüdőrészlettel együtt lehetett eltávolítani, így a sérülés maradandó fogyatékosságot okozott.

Az apa azzal, hogy gyermekei számára elérhető helyen hagyta a légpuskát és a lőszereket, a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztotta, ami gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétségének minősül.

A férfi tettét beismerte és megbánta, ezért, valamint büntetlen előéletére figyelemmel a főügyészség vele szemben próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta.

Súlyos testi sértés miatt indult eljárás egy zalai férfivel szemben, aki távcsöves légpuskával nyakon lőtte szomszédját, mert zavarta, hogy az füvet nyír.

 

